Secretaria de Saúde anuncia último dia de incrição para CONCURSO PÚBLICO com salários de R$ 7,9 MIL

Vagas de concurso público para vários cargos

Este concurso público é uma grande chance para quem deseja ingressar e trabalhar da secretaria de saúde. Ficou interessado?

Veja a seguir como se inscrever e conheça os cargos.

Encerramento das Inscrições do concurso público

O prazo de inscrições para o aguardado concurso da SES SP (Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo) encerra-se nesta quarta-feira, 6 de dezembro, às 18h. A seleção oferece 198 vagas distribuídas em unidades do CVS (Centro de Vigilância Sanitária) em diversas cidades.

Oportunidades em Destaque

As carreiras contempladas são:

Agente Técnico de Assistência à Saúde (100 vagas)

Cirurgião Dentista (2 vagas)

Enfermeiro (73 vagas)

Médico (23 vagas)

Todas as posições exigem nível superior, e os salários iniciais variam de acordo com a função: R$ 1.595,55 (agente técnico), R$ 2.736,49 (cirurgião dentista), R$ 1.831,86 (enfermeiro) e R$ 3.489,75 (médico). Além disso, prêmios de incentivo ou produtividade podem elevar os vencimentos.



Você também pode gostar:

Prova Objetiva e Conteúdo Programático do concurso público

A prova objetiva está marcada para 4 de fevereiro do próximo ano, com aplicação em locais como a capital, Campinas, Marília e São José do Rio Preto. O exame do concurso público cobrará a resolução de 60 questões de múltipla escolha abrangendo os seguintes temas:

Língua Portuguesa

Informática

Administração Pública/Políticas Públicas

Noções de Vigilância Sanitária e Saúde Pública

Conhecimentos Específicos

Análise de Títulos

Além da prova objetiva, haverá uma fase de análise de títulos. Os candidatos poderão enviar certificados e diplomas de especialização, mestrado, doutorado, entre outros documentos. Essa etapa contribuirá para valorizar a qualificação profissional dos concorrentes.

Validade do concurso público

A seleção terá validade de dois anos, a contar da data de homologação do resultado final. A pasta reserva o direito de prorrogar o prazo uma vez, conforme critérios estabelecidos no edital. Os candidatos têm até o horário estipulado para realizar suas inscrições e garantir sua participação nessa oportunidade na área da saúde em São Paulo.

Como se inscrever neste concurso público

Os interessados poderão se inscrever no site www.legalleconcursos.com.br. A taxa de participação custa R$ 113,06.

Dicas de preparação

Confira a seguir as dicas para se dar bem nas provas:

Compreensão do Edital

Antes de iniciar os estudos, compreenda minuciosamente o edital. Destaque as disciplinas com maior peso e os critérios de avaliação, proporcionando uma base sólida para sua preparação.

Cronograma Estratégico

Estabeleça um cronograma realista e flexível. Priorize disciplinas nas quais você tem menor familiaridade, garantindo uma distribuição equilibrada ao longo do período de estudos.

Materiais Específicos

Utilize materiais específicos para concursos na área de saúde e vigilância sanitária. Livros, apostilas e videoaulas direcionadas podem otimizar seu aprendizado.

Prática com Questões Anteriores

A prática com questões anteriores da SES SP e de concursos similares é essencial. Além de familiarizá-lo com o estilo das questões, essa prática ajuda a gerenciar melhor o tempo durante a prova.

Simulados

Realize simulados regularmente. Essa prática proporciona uma avaliação constante do seu desempenho, simulando as condições reais da prova e preparando-o para o ambiente do teste.

Enfoque nas Disciplinas Específicas

Dê ênfase às disciplinas específicas do cargo, como Noções de Vigilância Sanitária e Saúde Pública. Compreenda a legislação e as práticas específicas da área para destacar-se na prova.

Aprofundamento nos Conhecimentos Específicos

Para os cargos de Enfermeiro e Médico, aprofunde-se em conhecimentos clínicos e práticas de saúde. Mantenha-se atualizado com as últimas diretrizes e avanços na área, destacando sua expertise.

Revisão de Títulos: Valorizando sua Qualificação

Se houver análise de títulos, organize seus certificados e diplomas. Destaque documentos que evidenciem sua qualificação profissional, agregando valor à sua candidatura.

Cuidado com o Bem-Estar: Corpo e Mente Saudáveis

Mantenha uma rotina equilibrada com boa alimentação, exercícios e sono adequado. Um corpo saudável contribui significativamente para a concentração e a absorção de informações.

Atualização Constante: Conhecimento em Evolução

Esteja atento a notícias e atualizações na área da saúde e vigilância sanitária. Questões sobre atualidades podem ser decisivas na prova.

Ao seguir essas dicas de estudo, adaptando-as às suas necessidades, você estará preparado de forma abrangente e consistente para enfrentar o desafio do concurso SES SP.