Secretaria Municipal abre CONCURSO com 388 vagas para TODOS os níveis de escolaridade

Concurso para fundamental, médio e superior

As vagas de concurso são excelentes. Ao todo são 388 vagas para vários cargos. Além disso, uma grande notícia é que o certame é ampliado para todos os níveis escolares.



Concurso SME de Brusque (SC)

A Secretaria Municipal de Educação de Brusque, em Santa Catarina, lançou o edital para o concurso público que visa preencher 388 vagas em diversos cargos, abrangendo todos os níveis escolares.

Ensino Fundamental

Candidatos que concluíram o ensino fundamental têm a chance de concorrer à função de Monitor Escolar I PMUTE, disponibilizando uma vaga. O salário inicial para essa posição é de R$ 1.714,70.

Ensino Médio Completo

Para aqueles com ensino médio completo, as oportunidades se estendem para os cargos de Monitor Escolar II Educação Infantil e Ensino Fundamental (150 + CR) e Monitor Escolar III Informática (10 + CR). A remuneração para essas posições é de R$ 1.990,35.



Formação Superior

Os candidatos com formação superior têm à disposição diversas carreiras, exigindo diferentes especializações. As vagas incluem posições como Assistente Social Educacional, Coordenador Pedagógico, Professores em diversas áreas, e Psicólogo Educacional. As remunerações variam de R$ 1.789,04 a R$ 5.486,99.

Prova Objetiva e Análise de Títulos do concurso

Todos os inscritos no concurso serão submetidos a uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. Além disso, os candidatos aos cargos de nível superior passarão por uma prova de títulos, de caráter classificatório.

A prova objetiva está programada para o dia 10 de março de 2024. Os locais e horários de aplicação serão comunicados por meio do edital de convocação, a ser publicado em momento oportuno. Esteja atento para não perder essa oportunidade de construir sua carreira na área educacional em Brusque.

Como se inscrever no concurso

Os interessados poderão se inscrever no período das 16h do dia 10 de janeiro às 12h de 9 de fevereiro de 2024, exclusivamente pela internet, através do site da Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos – Fepese (https://2023educabrusque.fepese.org.br).

Veja as taxas:

R$ 80 para ensino fundamental;

R$ 120 para nível médio; e

R$ 150 para formação superior.

Provas do Concurso SME de Brusque (SC)

O processo seletivo para o concurso da Secretaria Municipal de Educação de Brusque, em Santa Catarina, compreende avaliações abrangentes para todos os candidatos, proporcionando um processo justo e criterioso de seleção.

Prova Objetiva – Eliminatória e Classificatória

Todos os inscritos no concurso serão submetidos a uma prova objetiva, que possui caráter eliminatório e classificatório. Esta etapa é fundamental para avaliar o conhecimento e a aptidão dos candidatos em relação às competências exigidas para os respectivos cargos. A prova objetiva está programada para o dia 10 de março de 2024.

Prova de Títulos – Classificatória (Nível Superior)

Os candidatos que concorrem aos cargos de nível superior também passarão por uma fase de prova de títulos. Esta etapa é exclusivamente classificatória e visa avaliar a formação acadêmica e a experiência profissional dos candidatos. É uma oportunidade para destacar qualificações adicionais que contribuam para o desempenho eficaz nas funções educacionais.

Preparar

É fundamental que os candidatos dediquem tempo à preparação adequada para ambas as fases do processo seletivo. A prova objetiva demanda conhecimentos específicos relacionados aos cargos, enquanto a prova de títulos valoriza a experiência e a formação acadêmica. A atenção aos detalhes do edital, a prática de questões anteriores e a revisão dos conteúdos relevantes são boas estratégias.

Informações Oficiais

Os locais e horários de aplicação das provas serão divulgados por meio do edital de convocação. É essencial que os candidatos acompanhem atentamente as informações oficiais publicadas pela Secretaria Municipal de Educação de Brusque para garantir a participação eficaz no processo seletivo.