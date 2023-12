Security ABRE CARGOS para Vigilante, Auxiliar e mais!

A Security, empresa que é especialista em soluções de Segurança Patrimonial, Tecnologia e Facilities, está com ótimas opções de emprego disponíveis. Sendo assim, antes de falar com mais ênfase sobre a companhia, consulte a lista de oportunidades abertas:

Vigilante Parcial – Cuiabá – MT – Segurança;

Controlador (a) de Acesso – Cajamar – SP – Segurança: Cadastro de visitantes, confecção de crachá de acesso, direcionar morados e visitantes ao local desejado. Liberar entrada de saída de pessoas/ veículos;

Auxiliar de Limpeza – Tarumã – SP – Limpeza;

Vigilante – Rondonópolis – MT – Segurança;

Vigilante Ferista – Ivinhema – MS – Segurança: Relatar os fatos ocorridos, durante o período de vigilância, à chefia imediata. Controlar a movimentação e permanência de pessoas, como medida de segurança, veículos e bens materiais procedendo a identificação e registros quando exigidos;

Vigilante Parcial – Cornélio Procópio – PR – Vigilância;

Vigilante Parcial – Formiga – MG – Segurança Patrimonial;

Vigilante – Rio Claro e Araçatuba – SP – Vigilância;

Consultor (a) de Vendas – Presidente Prudente – SP – Segurança;

Vigilante Parcial – Sinop – MT – Segurança;

Servente de Limpeza – Maringá – PR – Limpeza;

Vigilante Motorizado – Araçariguama – SP – Segurança.

Mais sobre a Security

Falando mais sobre a Security, podemos frisar que a companhia conta com mais de 8 mil colaboradores, presente em 11 estados + DF, vencedora do Prêmio Valor Carreira por sete vezes consecutivas, certificada pela GPTW e única empresa brasileira membro do Global Securalliance, a Security é a parceira estratégica que você precisa para a operação e continuidade do seu negócio.

Há 43 anos no mercado de segurança, tem expertise em soluções de vigilância, facilities e tecnologia, que são personalizadas de acordo com as necessidades do cliente. São mais de 900 municípios atendidos, levando sempre o melhor dos seus profissionais a cada uma dessas localidades, com ética, profissionalismo, agilidade e segurança nos processos.

Programas e ações Security

A empresa conta com programas que oferecem cursos técnicos e comportamentais voltados para a qualificação e atualização profissional dos colaboradores, produzidos pela Universidade Security.

Além disso, tem projetos baseados em ações sustentáveis de responsabilidade social e ambiental. Quer fazer a diferença na vida das pessoas, contribuindo para uma sociedade mais igualitária, além de incentivar a preservação do meio ambiente.



Como enviar o seu currículo?

Ficou interessado (a)? A candidatura ocorre de forma fácil! Você só precisa acessar a página da Gupy. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

