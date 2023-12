Segala’s Alimentos ABRE VAGAS no Sul do Brasil

A Segala’s Alimentos, empresa que é uma das principais no segmento de distribuição de alimentos frigorificados do Brasil, atuando como distribuidor especializado em Food Service e varejo, está contratando novas pessoas para compor o seu time. Isto é, antes de falar mais sobre, verifique quais são as vagas:

Assessor (a) de Vendas Internas – Gaspar – SC -Venda Interna;

Técnico (a) de Segurança Do Trabalho – Gaspar – SC – Engenharia de Segurança do Trabalho: Responsável por elaborar e implementar política de saúde e segurança no trabalho;

Auxiliar de Logística – Gaspar – SC – Logística;

Coordenador (a) de Marketing – Gaspar – SC – Marketing;

Assistente de Compras – Gaspar – SC – Compras: Realizar atividades relacionadas ao suporte nos processos de compras da empresa;

Comprador (a) – Gaspar – SC – Compras;

Coordenador (a) de Vendas Internas – Gaspar – SC – Venda Interna;

Coordenador (a) Comercial – Gaspar – SC – Venda Externa;

Assistente de Custos – Gaspar – SC – Custos;

Analista de Controladoria – Gaspar – SC – Controladoria;

Representante Comercial Autônomo – Orleans – SC – Representação Comercial;

Representante Comercial Autônomo – Joinville – SC – Representação Comercial;

Representante Comercial Autônomo – Santo Amaro da Imperatriz – SC – Representação Comercial;

Representante Comercial Autônomo – Içara – SC – Representação Comercial;

Representante Comercial – Florianópolis – SC – Representação Comercial;

Representante Comercial – Curitiba – PR – Representação Comercial.

Mais sobre a Segala’s Alimentos

Sobre a Segala’s Alimentos, podemos frisar que trata-se de uma rede que atua como parceira e extensão da indústria, agindo como um integrador da cadeia de consumo. Isto é, oferece uma linha de produtos selecionada em parceria com os melhores fornecedores do mercado interno e externo, promovendo o desenvolvimento, fortalecendo e fidelizando marcas e clientes.

Além disso, com visão empreendedora e de excelência nos serviços, a Segala´s possui um sistema de gerenciamento integrado, onde todos os setores estão interligados, possibilitando entregas em no máximo 24 horas. Garantindo assim, segurança e credibilidade nas informações e processos.

Confira alguns benefícios

Assistência médica;

Assistência odontológica;

Bônus por resultado;

Cesta básica;

Comissões;

Estacionamento;

Vale-alimentação;

Vale-refeição;

Dentre outros.

Como enviar o seu currículo?



Como você já pôde verificar a lista de cargos da Segala’s Alimentos a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa CLICAR NESTE LINK para ir automaticamente à página da InfoJobs.

Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

