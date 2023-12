Seguidores de Kanye West zombam da namorada Bianca Censori após a ‘escolha de moda mais desagradável de Balenciaga até agora’

KAnye West é um ícone da moda há algum tempo, e Bianca Censori seguiu seus passos, no entanto, alguns não acreditam em sua declaração de moda, especialmente com grandes marcas como Balenciaga, que estão ligadas a Kanye nos últimos anos.

Kanye West e Blanca Censori estão indo para Dubai

Kanye e Bianca foram vistos com traje todo preto no corredor da apresentação, vestindo preto inchado calças e mangas compridas, Bianca também usava meias pretas, deixando sua pele visível apenas no rosto e nas mãos.

O destaque de seu passeio foram os sapatos de pele que são o último modelo da Balenciaga, um par de pele sintética totalmente preto que tem sido quebrando recordes de vendas.

Os sapatos estão à venda por US$ 1.130, no entanto, houve críticas desenfreadas só porque ela os estava modelando, como escreveu um usuário na conta da marca no Instagram “A roupa mais desagradável da Bianca ainda não possot.”

Bianca e Kanye estavam indo para Dubai recentemente e as pessoas que viram o casal não hesitaram e se aproximaram do casal enquanto tiravam muitas fotos com eles.

Enquanto se dirigia para o Médio Oriente, Bianca usava um grande ursinho de pelúcia azul como parte de seu traje, o bichinho de pelúcia cobria a maior parte de seu corpo; enquanto isso, fãs criticaram suas escolhas,

“O que diabos Kanye está pensando? Bianca vai acabar sendo presa lá se não se cobrir logo“, disse um fã.

Kanye esteve longe do Estados Unidos desde seus comentários polêmicos que acabaram cancelando seu contrato com a Adidas por causa de comentários anti-semitas.