Segurança dos Eagles, DiSandro, banido da linha lateral do Sunday Night Football vs Cowboys

TO chefe de segurança dos Eagles que foi expulso no jogo da semana passada por seu papel em uma briga com o linebacker do 49ers, Dre Greenlaw, foi barrado pela NFL da linha lateral para o jogo de domingo à noite contra os Cowboys, anunciou o time no sábado.

Dom DiSandro está autorizado a viajar com a equipe e realizar todas as outras tarefas de trabalho quando o Philadelphia (10-2) jogar em Dallas (9-3). Mas ele não pode ficar de fora.

“Esta é uma conversa contínua com a NFL e vamos respeitar a restrição que está atualmente em vigor”, disseram os Eagles em comunicado.

DiSandro puxou Greenlaw do wide receiver dos Eagles, DeVonta Smith, e gritou com ele após uma recepção no terceiro quarto. Greenlaw, que foi penalizado por violência desnecessária na jogada, apareceu e estendeu a mão para dois árbitros para colocar a mão no rosto de DiSandro.

Greenlaw foi expulso. DiSandro também foi instruído a sair e caminhou até o vestiário, sob aplausos estrondosos dos torcedores dos Eagles.

“Eu sei no coração de Dom que ele realmente estava tentando amenizar a situação ali mesmo”, disse o técnico dos Eagles, Nick Sirianni, na segunda-feira. “Estou triste que tenha acontecido o que aconteceu, que alguém tenha sido expulso do jogo. A jogada foi o que foi. Houve muita emoção naquele jogo. Já vi Dom ter que fazer isso antes onde ele está tentando difundir a situação. Novamente, é isso que ele faz. Sim, eu sei onde está seu coração e é realmente para difundir a situação e parar o que estava acontecendo, à margem. “

Greenlaw disse na quarta-feira que ele e DiSandro enviaram desculpas por meio de intermediários após a vitória de São Francisco por 42 a 19 sobre a Filadélfia. Ele disse que não guarda má vontade.

“Ele parecia um cara genuíno, parecia um cara que todos amavam no prédio”, disse Greenlaw. “Honestamente, eu realmente odeio que isso tenha aumentado e chegado a esse ponto. Isso nunca foi algo de que participei ou vi no jogo.”

A penalidade por violência desnecessária foi a terceira falta pessoal sobre Greenlaw nesta temporada e sua expulsão foi a segunda nos últimos dois anos. Ele também foi expulso de um jogo na temporada passada por acertar a cabeça do quarterback do Chargers, Justin Herbert.

A NFL enviou um memorando aos times na quarta-feira reiterando uma política que afirma que os não-jogadores estão proibidos de fazer contato físico, provocar ou dirigir insultos a jogadores ou dirigentes adversários. O memorando também dizia que apenas os árbitros ou treinadores deveriam tentar acabar com qualquer altercação. A liga disse que qualquer violação pode levar a multas ou suspensões.

DiSandro ingressou nos Eagles em 1999 e também atua como consultor sênior do gerente geral Howie Roseman. DiSandro, de 45 anos, um cara corpulento e durão que evita entrevistas, supervisiona todas as questões de segurança de jogadores, treinadores e executivos. Ele também dirige a segurança do complexo de treinamento do time, é responsável pelas medidas de segurança relacionadas às viagens e logística do time e fornece educação sobre a política de conduta pessoal da NFL.