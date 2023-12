Seguro para parcelar fatura? Conheça esse novidade do PicPay

O PicPay, plataforma de pagamento digital, anunciou mais uma parceria estratégica ao integrar produtos de seguros da MetLife em seu aplicativo. A MetLife torna-se a terceira empresa do setor a colaborar com a fintech, sucedendo a Icatu e a Kovr.

A novidade consiste na oferta do “seguro de fatura protegida” pela MetLife, um serviço direcionado aos clientes que optam pelo parcelamento da fatura do cartão de crédito. Este seguro visa garantir a quitação total ou parcial do parcelamento em situações imprevistas, proporcionando uma camada adicional de segurança financeira aos usuários do PicPay.

Dentre os benefícios oferecidos pelo seguro, destaca-se a cobertura para perda de renda, estabelecida em R$ 1.500. O custo mensal do serviço é fixado em R$ 6,90, sendo o primeiro mês de contratação isento de cobranças. Além disso, os clientes que aderirem ao seguro participarão automaticamente de sorteios mensais, concorrendo a prêmios no valor de R$ 5.000.

Primeiro seguro fatura protegida do mercado

Como já dito anteriormente, o PicPay expandiu sua oferta de seguros ao introduzir o “Seguro Fatura Protegida”. Esta novidade se une aos já existentes seguros de vida para celular e carteira digital, reforçando o compromisso da plataforma em proporcionar uma gama abrangente de soluções financeiras para seus usuários.

O novo “Seguro Fatura Protegida” destaca-se como o pioneiro no mercado ao oferecer cobertura não apenas para contas vinculadas ao próprio PicPay, mas também para contas de outras instituições financeiras conectadas ao aplicativo por meio do Open Finance. Essa abordagem oferece uma proteção mais ampla e abrangente aos usuários.

Claudio Miranda, executivo de Seguros do PicPay, destaca o crescimento expressivo do hub de seguros da plataforma: “O hub de seguros tem demonstrado um crescimento robusto. Com oferta acessível aliada à facilidade de contratação pelo app, onde é possível resolver toda a vida financeira, acreditamos que vai contribuir ainda mais para o engajamento, satisfação e principalidade dos usuários.”

Além do Seguro Fatura Protegida, os usuários do PicPay já contam com seguros específicos para celulares e carteira digital. Essa ampliação do portfólio reforça a estratégia da empresa em se tornar um hub completo de serviços financeiros, oferecendo não apenas soluções de pagamento, mas também garantindo a segurança e proteção financeira dos seus usuários.

Conheça o seguro carteira digital do PicPay

O PicPay oferece o “Seguro Carteira Digital”, uma solução para resguardar as transações e movimentações financeiras. Com um processo de contratação descomplicado e um acionamento intuitivo, o Seguro Carteira Digital do PicPay proporciona tranquilidade e segurança aos seus usuários. Veja como contratar:

Abra o aplicativo PicPay e acesse a seção “Carteira”.

Toque em “Proteger Carteira”.

Leia atentamente as informações disponíveis e escolha as proteções desejadas para o seu seguro.

Toque em “Contratar”.

Confirme a forma de pagamento escolhida e aceite os termos do seguro.

Após seguir os passos acima, o seguro estará contratado. Vale lembrar que o processo é bastante simples e pode ser realizado em poucos passos diretamente no aplicativo do PicPay, disponível gratuitamente para aparelhos Android e iOS.

Em casos de necessidade, acionar o Seguro Carteira Digital é igualmente descomplicado. Para isso, os usuários devem ligar para a Central de Atendimento do PicPay no número 0800 025 8000 e fornecer as informações solicitadas. Mais informações sobre os seguros disponíveis podem ser obtidas nos canais oficiais do PicPay.





Fonte: Notícias Concursos