Selena Gomez abraça o novo namorado Benny Blanco depois de defender o romance

Selena Gomez está esfregando isso na cara de todas aquelas pessoas que odeiam seu novo romance … compartilhando mais uma imagem apaixonada com o novo namorado Benny Blanco uma semana depois de confirmarem que estão namorando.

Na imagem em preto e branco compartilhada em seu IG Stories na noite de terça-feira, a estrela de “Only Murders In The Building” se aconchega em seu homem… exibindo um grande sorriso enquanto ela agarra seu braço com adoração.