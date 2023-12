Selena Gomez ataca inimigos que dizem que ela foi rebaixada por namorar Benny Blanco

Selena Gomez reservou um tempo para responder a vários odiadores que dizem que seu relacionamento com o produtor Benny Blanco é um rebaixamento em relação aos namorados que ela teve no passado. A cantora confirmou o novo romance ao comentar uma postagem da página de fofocas de celebridades Facções Pop.

Gomez, 31, escreveu “fatos” em um post dizendo que ela aparentemente confirmou seu relacionamento com Blanco ao compartilhar algumas fotos no Instagram Stories ao lado do co-escritor de “Love Yourself”.

Justin Biebero cantor de “Love Yourself” e ex-namorado de Gomez, agora é casado com Hailey Bieber e foi considerado um bom amigo de Blanco.

Os fãs não têm tanta certeza de onde está sua amizade agora que Blanco está namorando Gomez, mas estão comparando os dois homens, o que ela não considerou levianamente.

Gomez escreveu de volta aos odiadores no Facções Pop post e chamou Blanco de “melhor do que qualquer pessoa com quem já estive”. Desde então, ela excluiu os comentários.

Selena Gomez já trabalhou com Benny Blanco

Ela também comentou “Eu não vou ficar com um filho da puta nunca mais”, mas não mencionou nenhum nome. Gomez, que namorou Bieber notavelmente, O fim de semana, Taylor Lautner e Nick Jonasacrescentou que ninguém lhe dirá como viver.

“Nunca permitirei que suas palavras guiem minha vida”, escreveu Gomez. “Se você não pode me aceitar no meu momento mais feliz, então não fique [my] vida em tudo.”

Blanco, 35 anos, já trabalhou com Gomez no passado. Quatro anos atrás, ele produziu sua primeira música reggaeton, que contou com J Balvin. Eles já estão namorando há seis meses.

Não está claro como eles começaram a namorar, mas Gomez provavelmente oferecerá mais informações sobre suas histórias no Instagram nas próximas semanas.