Selena Gomez defende relacionamento com Benny Blanco em meio a reações negativas

Selena Gomez está vindo atrás daqueles que pensam que seu relacionamento com Benny Blanco não é a atitude certa… defender seu homem e seu status.

A cantora/atriz tem respondido às pessoas online sobre seu relacionamento com o produtor musical… e declarando: “Ele é absolutamente tudo em meu coração”.

Ela não parou por aí… Selena reservou um tempo para responder aos comentários nada positivos das pessoas sobre sua escolha de namoro – dizendo que ele é “a melhor coisa que já aconteceu comigo” e acrescenta que ele é “melhor do que qualquer um que eu’ com quem já estive. Fatos.

Selena respondeu a outro odiador: “Nunca permitirei que suas palavras guiem minha vida… Se você não pode me aceitar no meu momento mais feliz, então não fique [my] vida em tudo.”