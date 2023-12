Selena Gomez rebate acusações de preenchimento de bochecha, mas admite que fez Botox

Selena Gomez revelou que já passou por procedimentos de Botox no passado, mas rebateu as alegações de que recebeu injeções de preenchimento nas bochechas.

A jovem de 31 anos recorreu às redes sociais para corrigir um troll da internet que alegou que ela precisava remover o preenchimento da bochecha.

Normalmente, ela riu do comentário e, em vez disso, lançou alguma luz sobre um procedimento cosmético que experimentou, confessando que já tomou injeções de Botox antes.

“Hahahaha eu tomei Botox bb garota,” Gómez respondeu em seus comentários no Instagram.

O Botox é uma neurotoxina comum usada por celebridades como ferramenta no combate ao envelhecimento, pois impede a movimentação dos músculos por um período limitado de tempo. Também pode ser injetado nas glândulas como forma de limitar a transpiração.

Sua revelação foi uma surpresa para quem conhece o ‘Apenas Assassinatos no Prédio’ estrela de cinema. No passado, ela manteve as cartas fechadas e se recusou a divulgar se havia feito algum trabalho cosmético.

Selena Gomez fala sobre beleza

Gómez revelou que suas opiniões sobre a beleza foram afetadas por seu trabalho como atriz infantil, tendo atuado em telas de TV desde os sete anos de idade.

Agora com um novo visual, com mechas loiras tingindo seu cabelo escuro, sua marca registrada, ela disse que costumava passar ‘horas’ na cadeira aplicando maquiagem.

“Acho que minha versão de beleza foi um pouco afetada porque trabalho desde os sete anos e sempre usei maquiagem”, disse ela ao WWD em uma entrevista recente.

“Não consigo pensar em quantas horas passei na cadeira porque isso me deprime um pouco.”

Não é a primeira vez Gómez teve que se defender de trolls online. No início de dezembro, ela foi forçada a defender seu novo namorado Benny Blanco depois de confirmar que ela está oficialmente fora do mercado e agora está namorando o produtor musical.

Tendo se referido a ele como seu “absoluto tudo”, seus fãs questionaram sua decisão de sair do mercado por causa de sua aparência.

Mas a ex-atriz da Disney respondeu com uma resposta desafiadora, insistindo Blanco35 anos, é “a melhor coisa que já aconteceu” para ela e “ainda é melhor do que qualquer pessoa com quem já estive”.