Semar CONTRATA Fiscal, Assistente, Operador e mais!

A Semar, rede de supermercados que tem a missão de fornecer aos clientes atendimento diferenciado, preço justo e satisfação ao realizar suas compras, com dedicação, está contratando novos profissionais no mercado de trabalho. Posto isso, antes de falar mais sobre, confira a lista de vagas abertas:

Fiscal de Prevenção de Perdas – Mauá – SP – Auditoria Interna;

Assistente de Pricing – Mogi das Cruzes – SP – Inteligência de Mercado / Estratégia;

Auxiliar de Açougue – Todo Brasil – Açougue;

Subgerente de Loja – Pindamonhangaba – SP – Lojas / Shopping;

Banco de Talentos – Itaquaquecetuba – SP – Banco de Talentos (Setor: Açougue);

Conferente – Suzano – SP – Logística;

Ajudante Geral – Suzano – SP – Limpeza;

Operador (a) de Supermercado – Suzano – SP – Atendimento.

Mais sobre o Semar Supermercados

Falando com mais detalhes sobre o Grupo Semar, vale frisar que a rede tem orgulho de contar sua história, fruto da visão comercial do imigrante libanês Georges, que chega com sua família ao Brasil no ano de 1956 enfrentando todas as dificuldades por estar em outro país com cultura e costumes diferentes.

Além disso, o negócio começou em feiras de rua como sustento de sua família e assim despertou o interesse com grande vontade e vocação comercial. Resultado de mais de 30 anos de trabalho, união e empenho da família que na década dos anos 80 montaram a primeira loja com o nome de Supermercado Estrela e nos anos seguintes, com o crescimento da empresa e necessidade de buscar novos desafios, a rede vem se expandindo cada vez mais com nome Semar Supermercados.

O nome Semar surgiu após o nascimento do terceiro filho, sendo criado a marca através da junção das iniciais do nome dos três filhos: Sandro, Elie e Marco. O sucesso da rede é marcado por oferecer produtos de qualidade e atendimento com excelência.

Consulte alguns benefícios

Convênio medico;

Convênio odontológico;

Refeição no local;

Vale Alimentação;

Dentre outros.



Como se candidatar em uma das vagas abertas?

Agora que você já pôde verificar a lista de cargos do Semar Supermercados, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa CLICAR NESTE LINK para ir automaticamente à página da InfoJobs.

Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

