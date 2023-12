SEMED Penedo divulga resultado dos recursos ao 2º PSS Gestor Escolar e informa data e local da apresentação do Plano de Gestão pelos aprovados

A Secretaria Municipal de Educação (SEMED) da Prefeitura de Penedo divulga nesta quarta-feira, 13, o resultado dos recursos formalizados por candidatos desclassificados do 2º Processo de Seleção Simplificada (PPS) para cargos de Diretor e Diretor Adjunto de escolas da rede pública municipal.

Além do resultado da análise feita pela comissão organizadora do 2º PSS Gestor Escolar da SEMED Penedo, o arquivo publicado no link abaixo da notícia informa ainda a data e o local da apresentação do Plano de Gestão para os aprovados.

A 3ª etapa do Processo de Seleção Simplificada será realizada na quinta-feira, 14 de dezembro, no auditório da Sociedade de Cultura e Arte Popular de Penedo, situada na Avenida Floriano Peixoto, ao lado da agência dos Correios, Centro Histórico da cidade, com a seguinte ordem de apresentação:

TURNO MATUTINO

Claudia Magna Brito Andrade – 10:00 às 10:40 Francilene Vicente Santos Tavares – 11:00 às 11:40

TURNO VESPERTINO

Magna da Silva Borges – 13:00 às 13:40 Marciel Pinheiro Costa – 14:00 às 14:40 Maria Ivaneide Matias – 15:00 às 15:40 Mirna Nogueira Rocha de Souza – 16:00 às 16:40 Rosângela Maria Pereira Zacarias 17:00 às 17:40

Vale reforçar que a apresentação do plano de gestão deve ser feita no formato digital Power Point – PPT, contendo dez slides contemplando todos os itens do plano, com tempo máximo de 20 minutos para a apresentação.

Além disso, a comissão organizadora do 2º PSS Gestor Escolar da SEMED reserva o direito de alterar o cronograma das atividades e convocar os candidatos para a apresentação dos respectivos planos de gestão no dia 15 de dezembro, em caso de ocorrência de alguma adversidade por parte da banca examinadora, conforme está previsto no edital.