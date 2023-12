SEMED Penedo divulga resultado parcial e gabarito da prova objetiva do 2º PSS Gestor Escolar

A Secretaria Municipal de Educação (SEMED) divulga nesta segunda-feira, 11, o resultado parcial e o gabarito da prova de conhecimento teórico do 2º Processo de Seleção Simplificada (PSS) para os cargos de Diretor e Diretor Adjunto de unidades de ensino da Prefeitura de Penedo.

Realizada na manhã de ontem (domingo, 10), a prova de conhecimento teórico foi elaborada com 20 questões objetivas sobre gestão educacional democrática; organização do currículo escolar, planejamento e avaliação; interpretação de textos legais pertinentes à Legislação Educacional Brasileira – LDBEN nº 9394/1996, LBI, BNCC e PNE; organização administrativa e financeira de unidade escolar; funções e competências do diretor escolar; avaliações externas (SAEB) e demais avaliações de aprendizagem; Estatuto da Criança e do Adolescente; uso dos indicadores educacionais (SAEB, IQEAL, distorção idade/escolaridade, taxa de evasão e aprovação/reprovação); e noções de informática.

De acordo com o edital do 2º PSS Gestor Escolar da SEMED Penedo, a prova de conhecimento teórico tem caráter classificatório e eliminatório, com interposição de recursos por parte dos candidatos nesta terça-feira, 12 de dezembro de 2023, das 08h às 12h, na sede da Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rodovia Al 110, s/nº, no antigo ginásio do SESI.

Confia no link abaixo o gabarito oficial e a classificação dos candidatos

PENEDO – 2º PPS – Resultado Parcial [ETAPA II]