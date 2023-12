SEMED Penedo promove 2ª Mostra Pedagógica da Educação Especial

A Prefeitura de Penedo, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), realizou de 04 a 06 de dezembro, em todas as escolas da rede, a 2ª Mostra Pedagógica da Educação Especial.

Os estudantes neurodivergentes realizaram, dentro do próprio ambiente escolar, uma mostra para expôr criações promovidas por eles e as práticas pedagógicas utilizadas pelo educadores da modalidade que promove a educação inclusiva nas escolas da Prefeitura de Penedo..

“Ter a família, comunidade e escola unidos em um único objetivo, que é proporcionar aos nossos alunos um ambiente propício, onde eles possam desenvolver suas habilidades e ter um melhor aprendizado, é extremamente satisfatório.Quero parabenizar os docentes e valorizar a dinâmica de ensino utilizada no dia a dia da Educação Especial”, destaca o Secretário de Educação Luciano Lucena.

Durante os dias de atividades foram realizadas exposição das atividades produzidas durante o ano, show de talentos com música, pintura, recital de poemas e palestras sobre inclusão para comunidade escola, entre outras dinâmicas.

A semana dedicada à Educação Especial se encerra com um momento especial no Theatro Sete de Setembro na tarde desta quinta-feira, 07, a partir das 14 horas, com a entrega de um kit escolar para cada aluno e sorteio de um tablet entre os pais que estiverem presentes.

Assessoria SEMED Penedo