Será que Jon Rahm perderá os campeonatos principais, a Ryder Cup e os Jogos Olímpicos ao ingressar na organização Saudi LIV Golf?

TA contratação de Jon Rahm pela LIV Golf é, sem dúvida, um golpe de mestre por parte da LIV e de seus proprietários – o Fundo Soberano de Riqueza da Arábia Saudita (PIF).

Surge em plena negociação para que o PIF invista no PGA, cujas negociações terminam no dia 31 de dezembro.

O PIF acaba de demonstrar que tem capacidade para continuar a melhorar o seu campo e que a sua liga é e será um circuito legítimo, mesmo que o seu formato de competição ainda não tenha recebido a bênção de alguns sectores do golfe mundial.

Por exemplo, o ranking mundial rejeitou a entrada do circuito árabe na distribuição anual de pontos em outubro.

Seu formato de três dias sem cortes e apenas 48 jogadores em campo funciona contra ele. Isso pesa muito em termos de qualificação para os majors, a Ryder Cup e os Jogos Olímpicos.

Como a agenda de Jon Rahm mudará?

No caso particular de Rahmnão poderá disputar os torneios do PGA Tour, pois não será mais membro oficial deste circuito, mas isso não significa que não estará presente nos grandes eventos da temporada.

The Players (parte do PGA Tour) é o único grande torneio que ficará de fora de seu calendário. Mas para os majores ele tem vaga garantida por enquanto. Especificamente, ele poderá jogar o Augusta Masters pelo resto da vida se vencer este evento.

Para o US Open ele está isento até 2031 e para o British Open e o PGA Championship por quatro anos.

Para os Jogos Olímpicos de Paris, é muito improvável que ele não esteja presente.

Ele só poderá ganhar pontos no ranking mundial (é assim que se classifica) através dos quatro Grand Slams, mas atualmente é o número três do ranking e é mais do que viável que quando chegar a data limite para este evento , será um dos dois melhores espanhóis presentes.

Por fim, devemos falar de um evento muito especial para ‘Rahmbo’, a Ryder Cup. A próxima edição acontece em 2025 e não sabemos se até lá o PGA Tour, o DP World Tour e o LIV Golf terão chegado a um acordo.

RahmA intenção é continuar membro do DPWT – antigo European Tour – já que apenas os seus membros têm acesso à equipa europeia.

Até o momento, o circuito multou os jogadores de golfe que disputaram um torneio LIV e não permitiu que ninguém que não fosse membro estivesse em Roma em setembro passado.

Nos Estados Unidos, ao contrário, Brooks Koepkaque entrou para o time com pontos conquistados apenas nas majors, não foi banido.

Rahm explicará oportunamente se já lidou previamente com esta circunstância com o European Tour, que provavelmente não quer perder o jogador que é actualmente o seu melhor jogador.