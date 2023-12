Será que Patrick Mahomes terá sucesso sem Pacheco no jogo contra o Bills?

Tele ausência de Isaías Pacheco no jogo de domingo contra o Notas de búfalo poderá ter implicações significativas para Patrick Mahomes e a Chefes de Kansas City‘ofensa. Com Pacheco afastado devido a uma lesão no ombro, Clyde Edwards-Helaire tem a oportunidade de assumir um papel central como líder do running back.

“Sei que estarei lá para fazer o meu trabalho e o que preciso fazer”, disse Edwards-Helaire com confiança. “No que diz respeito a estar em campo como running back… sempre que meu número é chamado, eu simplesmente vou.”

Esta mudança na posição do running back apresenta um desafio único para Mahomes e os Chiefs. Eles confiam muito em Pacheco desde que ele substituiu Edwards-Helaire na temporada passada. Agora, entrando no jogo sem a liderança habitual, eles entram em território um tanto desconhecido.

Os chefes também terão Jerick McKinnon e Deneric Prince na rotação de running back no domingo. McKinnon, que perdeu os dois últimos jogos devido a uma lesão na virilha, contribuiu principalmente para os passes nesta temporada. Prince, um novato não draftado, será promovido do time de treino para o jogo.

A carga de trabalho provavelmente recairá fortemente sobre Edwards-Helaire, que teve oportunidades limitadas nesta temporada. Seu único jogo com mais de seis corridas aconteceu na semana 3 contra o Chicago Bears, quando os Chiefs mantinham uma vantagem significativa.

“Ele estará pronto, sem dúvida”, McKinnon expressou sua confiança em Edwards-Helaire. “Todos naquela sala estão prontos… Ele sabe o que este momento significa para ele… Ele está preparado para isso… Não espero nada menos no domingo.”

Chiefs podem ter sucesso sem Pacheco em campo

Esta mudança na situação do running back pode impactar a estratégia ofensiva de Mahomes e dos Chiefs. O desempenho de Edwards-Helaire nesta temporada foi ofuscado por Pacheco, mas esta pode ser sua chance de fazer uma declaração e contribuir significativamente para o sucesso da equipe.

Enquanto os Chiefs se preparam para o jogo de domingo, eles entendem a importância de ter um jogo corrido confiável para apoiar Mahomes e proporcionar equilíbrio ao seu poderoso ataque de passes. O desempenho de Edwards-Helaire neste jogo pode ter implicações de longo prazo para seu futuro com a equipe e para sua estratégia ofensiva geral no futuro.

Em última análise, Mahomes e os Chiefs precisarão Edwards-Helaire para se apresentar e aproveitar esta oportunidade para provar que é um líder capaz. O sucesso do ataque pode depender da sua capacidade de causar impacto na ausência de Pacheco.