Sergio Martinez: Se Mayweather e Pacquiao quisessem, teríamos brigado, mas não lhes convinha

Alutador argentino Sergio ‘Maravilla’ Martínez revelou detalhes das lutas que quase travou na carreira contra grandes nomes como Floyd Mayweather e Manny Pacquiao.

Falando exclusivamente à MARCA da Argentina, ele foi questionado pela primeira vez sobre o que faz hoje em dia, já que está com 48 anos.

“Bom, neste momento estou aproveitando para viajar, que é outra das minhas paixões. Aproveitei para vir para a Argentina e por enquanto estou em Buenos Aires, mas em breve começarei a viajar pelo interior do país . Aqui as distâncias são muito grandes, viajar mil e alguns quilômetros é ao lado. E aproveito para dar o que se chama erroneamente de palestras motivacionais. Falo e as pessoas ficam motivadas, digamos assim, mas não é essa a ideia, a ideia é diferente. Estou dando palestras para empresas, sou contratado por câmaras municipais, desportistas, equipas desportivas. Bom, estou a aproveitar isso. Faço espetáculos de monólogos e também de humor. Este fim de semana fiz um show de comédia, outro dia dei uma masterclass de boxe e depois dei uma palestra. Estou fazendo isso e estou trabalhando nas redes, aproveitando ao máximo para aumentar o canal. Acabamos de chegar a 100 mil inscritos no Canal no YouTube. Dentro de alguns dias estarei de volta com o show do Twitch, estamos fazendo quase todos os dias, ou melhor, quase todas as noites, para que eu possa fazer à tarde na Argentina. Ou seja, sou muito ativo”, explicou.

E o boxe, você ainda está ativo?

“No momento não treino há três meses, dos últimos três meses treinei três dias. fim da minha carreira. Mais do que eu, mais do que a minha pessoa, o que a minha carreira merece é dar um encerramento, fazer um… Não sei se devo chamar isso de despedida. Não gosto de despedidas , mas gosto de encerrar como o fim de um ciclo que acho que minha carreira merece. Tenho alguns números bons, um histórico que é bom, uma história que é boa e acho que merece.

Até recentemente você tinha o sonho de ser campeão mundial novamente. Esse sonho acabou?

“Sim, sim, está certo. Acho que em algum vídeo por aí, não que eu estivesse com raiva ou algo assim, eu disse o que aconteceu e nossa, lembrar disso é meio desagradável. Mas bem, eu também assumo que é minha responsabilidade quando as coisas acontecer ou não acontecer. Eu também tenho parte nisso. Também entendo que não depende apenas de mim e das minhas decisões, é um esforço conjunto. Quando o todo não está de acordo, muitas vezes as coisas não funcionam bem .”

Por que não houve luta contra Mayweather ou Pacquiao?

“Tinha diferença de classe. Peso meio-médio, os dois. O mais perto que chegamos foram os dois meio-médios, 66 quilos e 700 gramas, e eu era peso médio. Se a gente quisesse… quer dizer, se eles tivessem quisesse, a gente teria conseguido, porque eu desci para o super tumulto, eles subiram para o super tumulto, desci de categoria, fiquei mais fraco, eles poderiam ter subido alguns quilos… mas eu estava muito bom naquela época, eu estava bem. Também entendo que era a época do meu Prime e isso poderia prejudicá-los. Não combinava com eles, é lógico. Além do esporte, tem o negócio e todo mundo quer olhar atrás do bolsinho deles. Como eu tinha muito menos a perder que eles, desafiei todo mundo. Mas bom, isso não aconteceu, não aconteceu.”

Então, você gostaria de lutar contra eles?

“Estou lutando contra lendas. Para eu estar no ringue com uma lenda… daqui a 100 anos esses caras serão lembrados, Pacquiao e Mayweather serão lembrados por não sei quantas décadas. Ter uma briga com eles teria sido fantástico para mim.”

Honestamente, que escolhas você acha que teria?

“Com Pacquiao Vi uma luta mais equilibrada, sendo que ele conseguia me nocautear tranquilamente, claro, porque era uma máquina. E com Mayweather é uma luta muito mais dura. Mayweather nasceu melhor que eu. Mas cuidado, eu tinha a mão esquerda que quando batia doía, então esse é o problema do boxe, não é igual ao futebol. No futebol você perde por 3 a 0, faltam dois minutos para o final e você sabe o que vai acontecer. Não no boxe. Então eu digo cuidado, até o último suspiro ainda estou vivo e pelo menos tinha a intenção de vencer. Eu penso Mayweather poderia me vencer em pontos porque ele era mais inteligente e um boxeador melhor, e Pacquiao ser um pouco mais arriscado me deu mais chances. Ele também poderia me nocautear, é claro, mas também me deu a chance de nocauteá-lo.”

Você sente medo ou respeito antes de uma briga?

“Você sente alguma coisa, alguma coisa. Como quando você se apaixona você diz que sente frio na barriga, quando você vai boxear eu digo que você sente morcegos. Então provavelmente é algo assim. Sim, há alguma coisa. Você não vai ao mercado para comprar pão, você vai lutar boxe. Então eu, por mais frio que esteja, minha frequência cardíaca antes da luta é 52-55, estou quase morto antes de entrar no ringue, mas tem alguma coisa aí. Por quê? Porque tem não querer falhar…. Não falhar, não querer fazer papel de bobo. Mais do que levar uma pancada, não faz mal a nós, boxeadores, levar uma pancada, faz-nos mal fazer papel de bobo, ser exposto, para ser exposto, e isso realmente lhe dá algo por dentro. É como algo que dói, que incomoda, que faz cócegas.