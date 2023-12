Série A: Christian Pulisic aproveitando uma nova vida no Milan antes da Copa América

CChristian Pulisic veio para o AC Milan para reviver sua carreira no clube. O destaque dos Estados Unidos está fazendo exatamente isso e muito mais.

Pulisic nunca teve um começo tão bom em um novo clube, superando até mesmo seus primeiros dias no Borussia Dortmund, quando era considerado um adolescente prodígio.

Lá, ele marcou dois gols e deu três assistências nas primeiras cinco partidas, mas depois não marcou novamente por vários meses.

Pulisic começou a vida na Itália com cinco gols e duas assistências em suas primeiras 12 partidas no campeonato com o Milan, o jogador de 25 anos igualando o número de gols de Weston McKennie pela Juventus em toda a temporada 2020-21.

Nenhum internacional norte-americano marcou mais numa época da Serie A, embora o antigo avançado italiano Giuseppe Rossi, nascido nos Estados Unidos, tenha marcado 16 golos no campeonato pela Fiorentina em 2013-14.

O último gol de Pulisic, o segundo do Milan, foi um chute impressionante na vitória de sábado por 3 a 1 sobre o Frosinone.

O extremo mal diminuiu o passo ao receber um passe de 70 metros do goleiro Mike Maignan, controlando a bola de forma brilhante com o pé direito e continuando sua corrida antes de chutar a bola para o fundo da rede.

“Treinamos muito para isso”, disse Pulisic com um sorriso. “Eu sei que ele é capaz de fazer um passe como esse. Foi incrível, foi perfeito, bem no meu pé e, sim, foi muito bom.”

O Milan, terceiro colocado da Série A, saiu vitorioso em cada uma das cinco partidas em que Pulisic marcou.

A temporada mais prolífica de Pulisic foi em 2019-20, quando marcou nove gols em 25 partidas pelo Chelsea.

Ele venceu a Liga dos Campeões no ano seguinte, tornando-se o primeiro americano a disputar a final, mas as lesões e a perda de forma limitaram suas oportunidades.

Pulisic marcou apenas uma vez em sua última temporada no Chelsea e fez apenas duas partidas como titular depois de 5 de janeiro, antes de se transferir para o Milan na entressafra.

O Milan parece ter regenerado o atacante e isso se refletiu em suas atuações pelos EUA, com três gols nas quatro partidas internacionais desde que ingressou nos rossoneri.

A nova vida de Pulisic será fundamental antes da Copa América do próximo ano nos EUA e da Copa do Mundo de 2026 co-organizada pelos EUA, Canadá e México