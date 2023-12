Servidores do Rio de Janeiro terão Auxílio-Transporte?

Servidores do municípios do Rio de Janeiro receberão auxílio-transporte, mas não todos.

Recentemente saiu uma determinação do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro a qual a Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento deve respeitar.

Assim, a pasta irá realizar o pagamento do auxílio-transporte dos servidores da Secretaria de Educação. Contudo, somente para aqueles que contam com uma remuneração de até quatro salários mínimos.

O formato também é o mesmo para servidores de outras secretarias, em que a Prefeitura do Rio de Janeiro apenas fornece o benefício para aqueles que ganham até quatro salários mínimos mensais.

No entanto, os parlamentares da capital vêm estudando mudanças na acessibilidade do transporte.

Câmara Municipal estuda adoção de Tarifa Zero

São 90 cidades do Brasil que contam com a tarifa zero no transporte e dez delas estão no estado do Rio de Janeiro. Assim, a Câmara Municipal da capital vem debatendo o assunto, o que também impacta nos auxílios dos servidores.

Durante encontro no início deste mês de dezembro, o vereador Edson Santos comentou sobre a adoção do projeto. Para ele, então, a implantação da tarifa zero não irá ocorrer de maneira imediata, mas é necessário que a discussão sobre o assunto esteja na agenda política do município.



“Temos que ter um amplo debate na cidade do Rio, mas que também envolva o Estado, porque há incidências de transporte sob a gestão estadual, como o metrô, trem e barca”, destacou Santos.

Na visão do vereador, uma das principais vantagens é o fato da prefeitura ter assumido o gerenciamento do sistema de transporte do município do Rio.

“Hoje, os empresários são prestadores de serviço da Prefeitura e a tarifa zero é uma forma de reorganizar o sistema de transporte. De 35% a 40% do valor da passagem já são custeados com recursos públicos. Agora, é preciso ver o percentual restante para termos a tarifa zero na cidade”, completou o mesmo.

A experiência e o debate municipal pode servir para vários locais do país.

Município de Maricá é exemplo

Exemplo para outras cidades brasileiras, o município de Maricá, que conta com aproximadamente 200 mil habitantes, possui tarifa zero para o transporte público já há dez anos.

A frota possui mais de 130 ônibus e atende, em média, mais de 120 mil pessoas diariamente. Isto é, totalizando mais de 3,5 milhões de deslocamentos por mês.

“Maricá é a cidade que mais transporta pessoas pelo país”, destacou Celso Haddad, da EPT.

Prefeito da cidade de Maricá, Fabiano Horta pontuou que a implementação do transporte gratuito passou por diversas etapas e que levou tempo para ser totalmente implementado.

“Em Maricá tivemos um ciclo de dez anos para que todo o sistema se universalizasse. Primeiro criamos uma empresa pública, que atendeu determinados eixos da cidade e depois ele foi se estruturando para que pudesse também ter uma interlocução com as vans e sistemas de bicicletas. É óbvio que o Rio tem um conjunto de complexidades, é uma metrópole, terá que passar por um período transicional, mas é possível realizar”, relatou Horta.

Assim, exemplos como esses podem auxiliar trabalhadores, servidores e demais moradores das regiões.

Prefeitura do Rio de Janeiro convoca 579 servidores

A Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro informou recentemente que convocou 579 professores para nomeação. A remuneração ao posto será de aproximadamente R$ 6 mil, com carga de 40 horas por semana.

Assim, a expectativa é de que os novos servidores já iniciem sua função após passarem por perícia médica obrigatória, tomando posse posteriormente.

Os servidores convocados fazem parte de processos seletivos entre os anos de 2010 a 2022, para o 1º ao 5º ano, nas áreas de professor adjunto de Educação Infantil, Inglês, Matemática, Geografia e História.

De acordo com o secretário Renan Ferreirinha, o objetivo da nomeação destes servidores é de fortalecer a rede municipal de ensino e se antecipar a ausências em razão de aposentadorias.

“Estamos muito felizes com a entrada de mais 579 professores para nossa rede. Tenho certeza que eles farão a diferença na formação dos nossos alunos, como nossos atuais professores fazem diariamente. Seguiremos trabalhando muito para a educação carioca avançar cada vez mais” relatou o secretário municipal de Educação.

Servidores terão novo reajuste salarial em 2024?

Juntamente com o fim do ano de 2023 chega também uma possível garantia de reajuste salarial para o funcionalismo do município do Rio de Janeiro. Recentemente, o prefeito Eduardo Paes, comentou que deverá conceder um novo reajuste salarial aos servidores.

Contudo, o percentual ainda não foi revelado. A expectativa é de que o reajuste tenha como base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), índice que mede a inflação no país, acumulado em 2023.

Atualmente, a Prefeitura do Rio de Janeiro conta com 211 mil servidores entre ativos e inativos. Durante o ano de 2023, 17 mil novos servidores ingressaram no quadro de funcionários do município. Em contrapartida, 2.120 se aposentaram.

Além de um possível reajuste salarial, a Prefeitura do Rio também manteve o pagamento do Acordo de Resultados aos seus colaboradores.

Assim, é importante destacar que a média de desempenho geral da Prefeitura do Rio, em notas de 0 a 10, foi de 7,7.

Dos 41 órgãos e secretarias avaliados, 36 tiveram média acima de 7 e alcançaram os objetivos do início de 2022.

Das 216 metas definidas, 130 (60%) foram alcançadas ou superadas e 86 (40%) não conseguiram ser cumpridas. Os órgãos e as secretarias receberam notas de 0 a 10. Somente aqueles que obtiveram uma nota superior a 7 receberam a gratificação.

O percentual de bonificação varia de 20% a 100% da folha do 13º salário, a depender da nota recebida por meio da avaliação.

Gestão municipal se manifestou sobre servidores

Recentemente, a gestão municipal publicou uma nota sobre um balanço do ano de 2023, confira:

“A Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento vem dando continuidade ao trabalho desenvolvido desde o início da gestão, em 2021, com o equilíbrio das contas públicas e a valorização do servidor municipal.

Em janeiro de 2021, o caixa do município precisou arcar com passivos que somavam R$ 6 bilhões, incluindo o salário de dezembro e o 13º salário de 2020. O ajuste fiscal efetuado desde o início de 2021 permitiu ao município pagar o mês de dezembro e o 13º salário de 2020, que foram deixados em aberto pela última administração; antecipar o salário para o 2º dia útil do mês; antecipar metade do 13º salário; retomar o Acordo de Resultados; retomar o programa Líderes Cariocas; retomar a gratificação Natalina; implementar o Plano de Cargos e Salários dos Administrativos e retomar os concursos.”