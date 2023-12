servidores podem entrar em greve e querem reajuste de 23%; Veja detalhes

Profissionais médicos peritos vinculados ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) emitiram um comunicado formal ao Ministério da Previdência, sinalizando a possibilidade de uma greve programada para o próximo mês. As demandas dos servidores incluem um reajuste salarial de 23%, a contratação de 1.500 novos peritos e a efetivação de um acordo previamente estabelecido pelo governo em 2022.

Os médicos peritos afirmam que o movimento grevista é uma resposta à alegada falta de cumprimento por parte do governo em relação ao acordo firmado há cerca de um ano. Este acordo, resultado de extensas negociações após o longo período de paralisação em 2022, envolveu compromissos que, segundo os profissionais, ainda não foram integralmente honrados.

Além do reajuste salarial substancial, os médicos peritos do INSS demandam a contratação de 1.500 novos profissionais para fazer frente à crescente demanda de perícias no país. Alegam que a insuficiência de profissionais impacta negativamente a eficiência do serviço prestado pelo INSS, prejudicando, consequentemente, os beneficiários do sistema previdenciário.

Paralisação em janeiro de 2024

Os médicos peritos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciaram uma paralisação programada para os dias 17, 24 e 31 de janeiro, resultando na interrupção temporária dos serviços prestados à população. Durante esse período, os peritos deixarão de realizar atendimentos médicos aos segurados do INSS que tenham consultas agendadas.

A decisão de realizar a paralisação surge em meio às reivindicações dos profissionais em relação ao acordo estabelecido com o governo em 2022. Os peritos buscam também alterações no Atestmed, sistema utilizado para solicitação do auxílio-doença sem a necessidade de perícia presencial. Alegam que as modificações propostas são essenciais para evitar potenciais fraudes no processo, enquanto a Previdência contesta essa afirmação.

Enquanto os profissionais argumentam que as alterações propostas fortaleceriam a integridade do sistema, a Previdência Social contesta, defendendo a eficácia do novo método e rebatendo as alegações de possíveis irregularidades. A expectativa é de que as partes envolvidas busquem soluções para evitar maiores transtornos à população e garantir a continuidade dos serviços previdenciários.

Médicos peritos do INSS



Você também pode gostar:

Os médicos peritos do INSS desempenham um papel crucial na avaliação da capacidade laboral e na concessão de benefícios previdenciários. Suas principais responsabilidades incluem:

Realização de perícias médicas para avaliar o estado de saúde e a capacidade de trabalho dos cidadãos que estão solicitando os benefícios.

Determinação da elegibilidade para benefícios previdenciários, como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e benefícios por incapacidade.

Revisão periódica de benefícios por incapacidade, com o objetivo de verificar se o segurado continua incapaz para o trabalho e se ainda é elegível para receber o benefício.

Análise de documentos médicos apresentados pelos segurados, incluindo atestados, exames e relatórios médicos.

Colaboração em perícias judiciais quando há contestações ou questionamentos legais relacionados aos benefícios previdenciários.

A importância do papel desempenhado pelos médicos peritos do INSS na concessão e revisão de benefícios previdenciários é indiscutível. Contudo, a iminência de uma paralisação programada para os dias 17, 24 e 31 de janeiro por parte desses profissionais coloca em destaque a tensão nas negociações entre a categoria e o governo.

A possível interrupção dos serviços de perícia médica durante esses dias levanta preocupações sobre os impactos diretos nos segurados do INSS. Sendo assim, é importante que a população fique atenta e acompanhe de perto os desenvolvimentos das negociações.