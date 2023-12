Shai Gilgeous Alexander: O ciclone que destruiu o Denver Nuggets

Aembora o Nuggets de Denver‘ dinastia começou para valer na última temporada com um anel, a Conferência Oeste da NBA se tornou um ninho de talentos.

Trovão da cidade de Oklahoma armador Shai Gilgeous AlexandreO talento dele era bem conhecido, mas ele continua destruindo qualquer um que se interponha em seu caminho.

Sua exibição de arremessos de 40 pontos e 17/20 destruiu o Nuggets em sua Ball Arena (93-119) e levará o Thunder do sul dos EUA a encerrar 2023 como um sério candidato em todos os aspectos.

Shai é um jogador com movimentos suaves e precisão. Além de uma fisicalidade que vai muito além do que aparenta, ele leva ao máximo o uso da suspensão, da leitura incompatível e da transição.

No terceiro quarto, a força do Nuggets acabou e eles não o detectaram.

“Ele estava acompanhando o jogo. Ele deixa o jogo chegar até ele. Ele nunca parece forçado. Ele jogou da maneira certa. Ele fez os passes certos e sempre honesto. Ele chegou aos seus lugares. É sua rotina, mesmo que ele tivesse um grande jogo”, disse o técnico do Oklahoma, Mark Daigneault.

Os jovens podem vencer

Shai, seus números e o Thunder confirmam que vencer deve ser uma prioridade para os jovens jogadores. Basta perguntar Victor Wembanyama e seu horrível incentivo de São Antônio (que perdeu por 134-128 para os Blazers sem o francês).

Nos últimos sete jogos, a equipa passou do “futuro” para o “presente” no campeonato com um registo de 6-1, mas teve de quebrar o Clippers de Los Angeles‘sequência de nove vitórias consecutivas, venceu o Nuggets duas vezes, líder do Oeste Os Timberwolves de Minnesota e vitórias consecutivas sobre o New York Knicks.

E vem do canadense. 35 pontos por noite, seis rebotes e 6,2 assistências nas últimas seis, mas somando 2,6 roubadas de bola e 1,2 bloqueios sendo um jogador de mão dupla.

E ele não acerta cestas de três pontos, já que tem 14 jogos nesta temporada com 30 ou mais pontos sem mais de três cestas de três pontos. Entre todos os outros armadores, apenas cinco o fazem.

Celtics são feitos de aço indestrutível

Do outro lado do mapa, a vida permanece inalterada para o celtas de Bostonque continuam sua fortaleza inexpugnável.

Ninguém vence no Garden nesta temporada, 16-0. Depois de uma noite de sobrevivência contra o Raptors de Toronto (120-118). Jaylen Brown foi fundamental com 31 pontos e 5/6 de três pontos, mas o nome a destacar é Lucas Kornet. 20 pontos e oito rebotes para uma secundária.

“O melhor companheiro de equipe”, disse o próprio Brown sobre o grande homem.

Na história da liga, apenas três times têm uma sequência de vitórias mais longa em casa.

A seqüência ininterrupta do Celtics é de 23 jogos e, com 24 vitórias no total, eles encerrarão a temporada regular de 2023 como o líder de todos os tempos da NBA.

Companheiro de Jaylen Brown.LAPRESSE

“Tenho 1000% de fé neste vestiário. Eu disse isso a eles antes de começarmos. Joe Mazzulla disse.

Há um Big Three na sala

Demorou até a penúltima noite de dezembro para que os Três Grandes dominassem a liga. O Fênix Sóiscom Devin Booker, Kevin Durant e Bradley Beal.

Eles venceram o Charlotte Hornets (133-119) com um bom Durant (21 pontos e 11 assistências), um melhor Booker (35) e a aparição de Beal (6).

De qualquer forma, os 16-15 anos são boas notícias. Eles precisam se firmar na defesa, ganhar confiança na rotação e deixar que as estrelas façam o resto. “Isso é o que queremos, essa é a beleza disso. Há muitos truques por aí, caras versáteis e talentosos. Podemos atirar, podemos nos mover…”, disse Beal em seu retorno à quadra.

Ja Morant corta sua sequência

O grande retorno de Ja Morant à quadra perdeu força na quinta noite. O Clippers de Los Angelescada vez mais sólido, nocauteou o Memphis Grizzlies (117-106) num jogo marcado pelo bom trabalho de Paulo Jorge23 pontos e James Harden com 16 pontos e 13 assistências.

Booker, contra a defesa de PJ Washington.LAPRESSE

The Beard está se adaptando. Ele se tornou o oitavo de todos os tempos em jogos de 15 pontos e 10 assistências, e já se parece com o que Los Angeles quer dele. “Os jogos são a mudança. Aqueles que jogamos. Nunca pensámos que teríamos sucesso de imediato, aprendemos jogo a jogo. E essa é a beleza disto”, reflectiu.