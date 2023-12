Shakira e um amor totalmente inesperado: Quem é Rafael Arcaute?

EUJá se passou mais de um ano desde que um dos casais mais populares do mundo oficializou sua separação.

Shakira e Gerard Piquésurpreendeu a todos com sua separação, envolta em polêmica por conta de terceiros e do Barbear música de sessão que tanto deu a volta ao mundo.

Shakira adora esse canto cativante dos fãs do Arsenal baseado em sua músicaParker Johnson

Porém, o ex-jogador de futebol e presidente da Kings League decidiu tornar seu relacionamento com Clara Chia oficial. A cantora colombiana nunca fez nenhum movimento em termos amorosos, mas parece que agora há um candidato.

Segundo o programa da Telecinco, ‘Socialite’, a artista barranquilla poderá terminar este ano de tantas mudanças e transições, como disse, com um novo companheiro na sua vida.

Ele é Rafael Arcaute, produtor argentino que aos 44 anos tem um total de 18 prêmios Grammy Latino em seu nome. De acordo com o programa, Shakira está muito animado com esta nova oportunidade no amor.

Foi o jornalista Javier Ceriani que contou a última história de amor do cantor de ‘El Jefe’ e, segundo o colaborador, arca é “um homem culto, poeta e compositor. Totalmente diferente de Piqué e totalmente diferente de Antonio de la Rua“.

Ele é bastante conhecido, especialmente na América Latina, por ter trabalhado com cantores de classe mundial como Camilo.

Rafael Arcaute: A conquista através do humor

Embora o jornalista tenha garantido que esta informação já está na mídia latino-americana, ele pôde confirmar que Arcaute já estava atrás Shakira quando ela estava com Piquémas que teria respeitado a relação com o ex-futebolista catalão.

Porém, parece que agora ele deu um passo além e “ela o está deixando entrar no mundo dela. Eles jantam, compartilham e ela sempre dá um basta nisso, mas ele segue em frente e ela já aceita dar um dar um passo adiante com esse argentino”, diz o jornalista.

De acordo com Cerianio que mais convence o artista é o seu jeito de ser: “Ele conquista com humor, conquista com detalhes, com doçura. Ele é um cara muito quieto. Tem um perfil muito discreto.”