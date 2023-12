Shanahan sobre as expulsões do chefe de segurança de Greenlaw e Eagles após briga: Eu tentei o meu melhor para não perder a cabeça

So linebacker do Francisco, Dre Greenlaw, e o chefe de segurança do Philadelphia Eagles foram eliminados no terceiro quarto da vitória do 49ers por 42 a 19 sobre os Eagles no domingo.

Dom Di Sandro, presença constante na linha lateral dos Eagles, tirou Greenlaw de DeVonta Smith após uma recepção. Greenlaw apareceu e estendeu a mão para dois oficiais para tocar o rosto de DiSandro com o punho fechado.

Greenlaw foi expulso. DiSandro, um herói cult na Filadélfia por seu apoio sempre presente quando os Eagles estão em público, também foi instruído a sair e caminhou até o vestiário sob uma ovação estrondosa.

“Adoro como nos recuperamos depois”, disse Shanahan.

Os Eagles ofereceram alguns outros motivos para comemorar.

Brock Purdy escolheu uma defesa que deixou os recebedores abertos durante grande parte do jogo. Deebo Samuel também infligiu seu dano no terceiro quarto em um TD de corrida de 12 jardas e recebeu um passe de TD de 48 jardas de Purdy que aumentou a vantagem de 14-6 no intervalo para 28-13.

Purdy se divertiu com Samuel adicionando um pouco de tempero a uma revanche já esperada.

“No vestiário, talvez ele estivesse dizendo coisas que eram divertidas para nós ouvirmos”, disse Purdy. “Foi algo fora do comum? Deebo de Deebo. Sua peça fez o resto.”

Com certeza aconteceu. Samuel transformou apenas quatro recepções em 116 jardas. Os resultados foram decisivos em qualquer jogo, é claro. Mas eles mantiveram o ataque dos Eagles que criou o hábito de comícios no intervalo e sugou a atmosfera do Linc.