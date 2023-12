Shannen Doherty avançando com carreira em Hollywood em meio à batalha contra o câncer

Shannen Doherty não está deixando o câncer em estágio 4 mudar a maneira como ela vive sua vida… ela está avançando com seu trabalho, mas também arranjando tempo para si mesma, seus amigos e seu cachorro.

Fontes próximas a Shannen disseram ao TMZ… ela está a todo vapor quando se trata de showbiz e tem uma infinidade de shows no horizonte.

Disseram-nos que ela está ocupada participando de diferentes convenções, como a recente Con dos anos 90 na Flórida… e tem mais aparições no convés.

Shannen tem uma semana agitada pela frente… fomos informados de que ela está dando muitas entrevistas para promover seu novo podcast, “Vamos ser claros com Shannen Doherty”, antes de sua estreia. Ela fará o circuito de programas matinais com participações em “Live With Kelly” e ‘GMA’.