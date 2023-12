Shannen Doherty revela o principal motivo pelo qual ela se divorciou após 11 anos

EUno início de 2023, Shannen Doherty foi confrontada com dois momentos cruciais na sua vida: o cancro da mama que se espalhou pelo seu cérebro e o fim do seu casamento com o fotógrafo Kurt Iswarienko.

Pouco foi revelado sobre este último até agora, com Doherty ela mesma confessando e detalhando o principal motivo que a levou a pedir o divórcio após 11 anos.

A razão pela qual ela tomou essa medida foi saber que seu marido Iswarienko estava tendo um caso com outra mulher há dois anos. Apesar do tempo que passaram juntos, a traição do marido fez pender a balança e Doherty decidiu terminar o relacionamento.

“Eu me senti tão traída”, disse ela em seu novo podcast ‘Let’s Be Clear’. “No final das contas, eu me senti incrivelmente mal amada por alguém com quem estive por 14 anos, por alguém que amei de todo o coração.

“Só ter que passar por tudo isso enquanto tenta descobrir se você vai se divorciar e tenta descobrir a verdade sobre isso.

“Eu estava tão confuso e também tomando esteróides e muitas outras coisas da cirurgia no cérebro, porque eles não queriam que meu cérebro inchasse.

“E, honestamente, ainda é muito difícil. Sim, tomei a decisão de pedir o divórcio, mas tenho muitas lembranças dessa pessoa.”

As imagens arrepiantes de Shannen Doherty, pouco antes de ser submetida a uma cirurgia de câncer

Divórcio em meio à delicada situação de saúde de Doherty

O divórcio, porém, só foi oficializado em abril de 2023, quando a atriz estava no meio da recuperação, entre operações e visitas aos médicos para lidar com o estágio quatro do câncer de mama, que já havia se espalhado para o cérebro, algo ela revelou em junho passado.

“Fui para aquela cirurgia de manhã cedo e fui lá depois de descobrir que meu casamento estava essencialmente acabado, que meu marido estava tendo um caso há dois anos”, disse ela.

Em novembro, após uma nova fase da sua doença, Doherty anunciou que seu câncer havia se espalhado para seus ossos. “Ainda não terminei com a vida”, disse ela à revista People.