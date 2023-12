Shannon Ford, estrela de ‘Very Cavallari’, se envolve em segredo

Parabéns estão em ordem para a ex-estrela de ‘Very Cavallari’ Shannon Ford … que se casou secretamente no início deste verão.

Uma funcionária do condado de Williamson, Tennessee, confirmou ao TMZ que ela tinha uma certidão de casamento de Shannon e James Middleton – um treinador de treinamento, nutrição e mentalidade do Reino Unido… NÃO deve ser confundido com Cobririrmão da princesa de Gales.



Instagram / @provavelmenteshannon

A data de seu casamento no tribunal está listada nos papéis como 25 de julho de 2023 – embora pareça que as celebrações públicas começaram dois meses depois… com Shannon exibindo seu enorme anel de noivado em fotos do IG compartilhadas em setembro.



Instagram / @james.middleton_

Claramente, Shannon está apaixonada… com suas fotos e clipes amorosos legendados: “Vou gostar de você para sempre 🤍” e “Eu me casaria com você com anéis de papel, mas estou tão feliz por não ter que @james.middleton_ !!! ❤️❤️❤️” – enquanto mostra seu rock de perto.

Embora eles já sejam formalmente marido e mulher… os planos para um casamento mais extravagante estão bem encaminhados… com a apresentadora do podcast Shannon revelando em novembro que haviam garantido um local após 48 horas na Itália.

Por enquanto, não se sabe quando será o casamento italiano de Shannon… mas seu ex-amigo e chefe Cristina Cavallari definitivamente não estará presente.