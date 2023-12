Shaq diz que Draymond Green seria banido por 2 jogos se fosse comissário da NBA

Draymond Verde estaria respirando muito mais fácil hoje se Shaquille O’Neal estavam comandando a NBA … porque a lenda do Lakers diz que só suspenderia o DG por dois jogos se as punições da liga dependessem dele.

O’Neal fez a declaração enquanto conversava com Babcock dar Carlos no “TMZ Live” na quinta-feira – menos de 24 horas depois que Green foi banido por Adão Prata indefinidamente por bater Jusuf Nurkic na cabeça durante uma altercação no Warriors vs. Jogo do Sóis.