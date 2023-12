Shaquille O’Neal acha que suspenderia Draymond Green por dois jogos se ele fosse o chefe

Draymond Verde tem recebido ódio e apoio de diferentes pessoas dentro da NBA, algumas opiniões são tendenciosas e outras vêm de um ponto de vista educado. Embora alguns dos envolvidos nestas altercações com Verde têm suas próprias opiniões contra ele, a maioria viu que o soco que ele deu Nurkic não foi intencional. No entanto, Draymond Green definitivamente precisa controlar seu temperamento e os movimentos do corpo se não quiser ter mais problemas como esse. Como resultado do ocorrido, a NBA decidiu suspender Draymond Verde indefinidamente, mas uma lenda genuína da NBA acha que foi uma punição muito dura.

Draymond Green se culpa pela derrota do Warriors: eu estraguei tudo

Shaq teria dado dois jogos a Draymond Green

Em declarações ao TMZ, Shaquille O’Neal disse quantos jogos ele teria dado a Draymond Green como suspensão. Ele disse: “Não é meu trabalho dizer quanto tempo Dray deve ficar de fora. Não acho que Draymond disse: ‘Ei, vou dar um soco nesse cara só porque ele está puxando minha camisa. para vender a ligação e o erro que ele cometeu foi que ele estava com os braços levantados. Quando alguém está perto de você e seus braços estão estendidos, você definitivamente irá fazer contato. Talvez ele tenha pensado que o cara não estava por perto. Ouça , ele é um jogador impetuoso. Ele é um jogador honesto e é uma pena que isso tenha acontecido. Mas não vou sentar aqui e dizer ‘ele precisa de 10 ou precisa de 15 jogos’. A NBA decidirá o que está acontecendo, mas eu decidiria’ dei a ele dois jogos. Este é apenas um flop que deu errado.

O resultado final de tudo isso é que sim, Draymond Green já era um tipo de jogador reincidente que fez de explosões violentas sua marca. No entanto, isso não significa que ele não possa fazer terapia para tentar consertar isso enquanto ainda joga. A razão pela qual a NBA decidiu tornar a suspensão indefinida é porque isso continua acontecendo continuamente. Até que Draymond Green encontre a ajuda de que precisa, outros pagadores poderão ser seu próximo alvo. Não importa se ele está fazendo isso intencionalmente ou não, o que importa é que essas explosões continuem acontecendo.