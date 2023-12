Shaquille O’Neal diz que Giannis Antetokounmpo merece Game Ball, não o novato do Pacers

Reproduzir conteúdo de vídeo



Shaquille O’Neal está pesando sobre Giannis Antetokounmpo vs. Debate sobre o jogo do Pacers – e ele está deixando claro que está do lado do Greek Freak na disputa.

A briga, é claro, começou na noite de quarta-feira – depois que os jogadores do Indiana sentiram após a derrota por 140-126 para o Bucks… o novato que marcou seus primeiros pontos durante a competição, Oscar Tshiebwemereceu a bola do jogo mais do que Antetokounmpo, que bateu o recorde da franquia de 64.

Giannis sai correndo pelo túnel e retorna um minuto depois para atacar Lloyd Pierce e Tyrese Halliburton exigindo que eles recuperem a bola do jogo quando um dos Pacers a pegou. pic.twitter.com/MocZ4VPNBi – A conta de CJ Fogler pode ou não ser notável (@cjzero) 14 de dezembro de 2023

@cjzero

Obviamente sentindo-se diferente dos jogadores do Indiana, Antetokounmpo foi até o vestiário dos Pacers para recuperá-lo – mas o caos começou a explodir.

Quando Shaq se juntou Carlos dar Babcock no “TMZ Live” de quinta-feira e falou sobre a comoção… ele disse que Giannis tinha todo o direito de estar chateado com a situação – acreditando que o duas vezes MVP deveria ter sido aquele que finalmente saiu da arena com a lembrança.

“Pela letra da lei”, disse Shaq, “se você está jogando em casa, você deve pegar a bola se algo espetacular acontecer”.

Giannis acabou com uma bola de jogo – embora depois tenha dito aos meios de comunicação que não tinha certeza se era o basquete que ele usou para registrar sua noite histórica.



Marcos Cubanoentretanto, disse TMZ Esportes na quinta-feira anterior, que se o jogo tivesse acontecido em sua arena, ele acreditava que qualquer time do novato merecia mais.

“Isso é um grande negócio que só acontece uma vez”, disse o proprietário do Mavericks.



