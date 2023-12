Shaquille O’Neal gastou US$ 1 milhão em três Rolls-Royce depois de ficar irritado com o vendedor

TA abundância de riquezas entregues aos atletas americanos pode levá-los a fazer coisas estranhas, e até mesmo estrelas de renome mundial como Shaquille O’Neal não estão isentos de gastar de forma irresponsável.

Com uma fortuna pessoal de mais de US$ 400 milhões e ganhos de seus contratos superiores a US$ 285 milhões durante sua carreira de 19 anos, é justo dizer O’Neal tinha mais dinheiro do que sabe o que fazer com ele – e isso antes dos acordos de patrocínio e de seus próprios empreendimentos comerciais entrarem em jogo.

Shaq conta uma piada assustadora para Stephen A. Smith ao vivo na TV

Por sua própria admissão, O’Neal disse que certa vez gastou US$ 1 milhão em um único dia depois de assinar seu primeiro contrato com o Mágico de Orlando. Mas isso não foi nem a metade depois que sua riqueza cresceu.

Shaquille O’Neal comprou três carros que não queria por US$ 1 milhão

Durante uma aparição no podcast Drink Champs, Shaq contou a história de como ele decidiu gastar dinheiro depois de receber seu primeiro contracheque de seu contrato de US$ 20 milhões com o Los Angeles Lakers após um desentendimento com um vendedor de carros.

“Estou em um restaurante Rolls-Royce. [Mike] Tyson está lá e comprou dois”, O’Neal disse.

“Então eu venho no dia seguinte. Estou dentro Lakers suores. Estou olhando em volta. Estou parecendo um vagabundo.

“Gosto de gastar dinheiro, mas não gosto de desperdiçá-lo. Não quero gastar US $ 400.000 em um carro. Então, pensei: ‘Ei, cara, quanto custa isso? Nah. Quanto custa esse aqui ?’ Então, finalmente, o velho disse: ‘Ei, cara, você está perguntando sobre todos esses carros. Você pode comprá-los?’

Neste ponto, O’Neal sentiu-se compelido a desprezar sua riqueza e fazer uma declaração, investindo não em um, mas em três carros Rolls-Royce. Agora, o homem de 51 anos nem os dirige.

‘Agora estou chateado. Eu disse: ‘O que diabos você acabou de me dizer?’ Então compro três. ‘Aquele, aquele e aquele – e quero que eles sejam entregues. Mova o banco para trás e quero que sejam entregues.’

“Então, tenho três Rolls-Royce que nunca dirijo. Lá se vai mais um milhão.”

É justo dizer que o vendedor não foi o primeiro e não será o último a deixar de reconhecer um cliente famoso. Mas é improvável que ele se esqueça de quando ganhou US$ 1 milhão para sua concessionária no espaço de uma tarde após seu encontro com a estrela do basquete.