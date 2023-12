Shaquille O’Neal resolve o debate sobre o melhor da história: nunca vi ninguém como Curry

Tchapéu Stephen Curry tem sido um dos jogadores mais influentes da história do basquete, é algo sobre o qual não há dúvidas. Mas talvez seja hora de olhar para as lendas do esporte e iniciar outra conversa.

Então disse Shaquille O’Nealum dos maiores de todos os tempos, quatro vezes campeão da NBA e 15 vezes selecionado para o All-Star.

Áudio vazado revela a frustração de Stephen Curry durante o jogo Warriors vs SunsTwitter

“Eu sei que ele é o maior atirador de todos os tempos, mas me pergunto se (Curry) já está na conversa por ser o melhor jogador de todos os tempos”, Shaq exclamou na NBA na TNT.

Kenny Smithum ex-jogador do Olajuwoné campeão do campeonato Foguetes em 1994 e 1995, e um colaborador regular do programa foi direto ao ponto Shaq. “Você o colocou acima de você?” ele perguntou ao Lakers, Magia e Aquecer lenda, entre outros.

“Claro, é por isso que ele é meu jogador favorito de assistir”, continuou um convencido O’Neal com suas declarações. “Joguei 20 anos, ganhei campeonatos… mas nunca vi ninguém como ele. Ele tem que estar na conversa para ser o melhor de todos”, finalizou.

Os números respaldam o argumento. Um jogador que mudou a forma de entender o basquete, que colocou a cesta de três pontos como principal ameaça e, junto com seu talentoso Guerreirosconquistou quatro campeonatos (2015, 2017, 2018 e 2022) e dois MVP da liga (2015, 2016).