Shavkat Rakhmonov quer provar que ‘já está pronto’ para a disputa pelo título do UFC com vitória sobre Stephen Thompson

Shavkat Rakhmonov não precisa de uma vitória sobre Stephen Thompson para se sentir digno de uma disputa pelo título do UFC. Na cabeça dele, ele já está lá.

O invicto Rakhmonov enfrenta “Wonderboy” neste sábado no UFC 296 com uma oportunidade de campeonato potencialmente em jogo. Desde sua estreia no UFC em 2020, Rakhmonov atropelou o peso meio-médio, finalizando todos os cinco adversários. Uma vitória sobre Thompson, duas vezes desafiante ao título, pode torná-lo o próximo na fila para enfrentar o vencedor da luta principal de sábado entre o campeão Leon Edwards e Colby Covington.

Dito isto, Rakhmonov e o seu treinador deixaram claro que nada está garantido.

“Não, não tive essa conversa nem nenhuma promessa, mas só quero dizer que já estou pronto para lutar pelo título e a vitória sobre Stephen Thompson será mais um motivo para provar que estou pronto, ”Rakhmonov disse segunda-feira em A hora do MMA. “Não sei o que vai acontecer depois, só quero me concentrar em Stephen Thompson e descobriremos o que vai acontecer depois.”

A imagem do candidato até 170 libras é obscura no momento, com Edwards e Covington tendo que acertar as contas primeiro (e ambos já mencionando a possibilidade de subir para o peso médio para buscar um segundo cinturão), e Belal Muhammad possivelmente tendo uma vantagem sobre o restante após ser designado lutador reserva da luta principal do UFC 296.

Rakhmonov, 29 anos, não deu nenhuma indicação de que está com pressa para ser eleito o candidato número 1. Na verdade, ele está feliz por estar de volta à ação depois que uma luta recente com Kelvin Gastelum fracassou devido a uma lesão de Gastelum. Quando a luta contra Thompson foi oferecida para 16 de dezembro, Rakhmonov estava ansioso para testar seu valor contra um veterano comprovado.

“No começo eu estava escalado para lutar contra Kelvin Gastelum e ele desistiu por causa de uma lesão e isso era compreensível, mas depois comecei a ouvir que Stephen Thompson estava disposto a lutar comigo e fiquei feliz por ele querer lutar comigo porque é difícil conseguir uma briga para mim”, disse Rakhmonov. “Mesmo estando do outro lado, ele tem 40 anos, ainda acredito que ele é um atleta de alto nível e não é fácil tirá-lo do top cinco ou do top 10. Então fiquei feliz que alguém aceitou a luta com meu.”

Considerando a ascensão meteórica de Rakhmonov no ranking – ele é atualmente o número 4 com 170 libras no MMA Fighting Global Rankings – não seria surpresa para ninguém se uma vitória sobre Thompson o levasse à disputa pelo título em um futuro próximo. Tudo o que Rakhmonov sabe com certeza é que estará pronto se a oportunidade surgir em 2024.

“Só Deus sabe, mas desejo lutar pelo título no próximo ano”, disse Rakhmonov. “Meu objetivo é ganhar este cinturão e trazê-lo de volta ao Cazaquistão.”