Shawne Merriman diz que Philip Rivers ainda quer jogar, ‘é por isso que ele não se aposentou’

Filipe Rios tem 42 anos e não sofre nenhuma rebatida em um jogo da NFL desde a temporada de 2020… mas de acordo com Shawne Merriman o cara AINDA tem aspirações de ficar no centro novamente.

O ex-astro dos Chargers fez a revelação em um bate-papo com TMZ Esportes no início deste mês … dizendo que sabe com certeza que seu bom amigo e ex-companheiro de equipe dos Bolts quer outra chance na NFL.

Antes de sua passagem por Indianápolis, Rivers elaborou um currículo digno do Hall da Fama com os Chargers… e depois que ele assumiu um cargo de treinador no ensino médio em 2021, muitos acreditaram que ele estava satisfeito com o desempenho de sua carreira.