EUNuma revelação sincera, o técnico de futebol do Colorado, Deion Sanders, compartilhou insights sobre as classificações dinâmicas de poder dentro de sua família, abordando especificamente a classificação de seus filhos.

Contrariamente às expectativas, o astro quarterback Shedeur Sanders não ocupa o cobiçado primeiro lugar.

Em vez disso, é segurança Shiloh Sanders que reivindica o título atual de Deion favorito.

Sanders: Shedeur não é “filho”



Durante uma entrevista no Show de Rich Eisen, Deion revelou de forma divertida por que Shedeur não está no topo do ranking de poder da família.

Ele comentou com humor, “Ele não está ‘filho’ como deveria. Às vezes ele pensa que é o pai!”

Deion citou um incidente envolvendo planos de férias onde Ela porta propôs ficar em uma casa separada, tentando afirmar sua independência.

“Ele quer o NIL e as coisas do papai”, Deion provocou, apontando Shedeur concentre-se na marca pessoal e nas vantagens de ser filho do treinador.

Ela portacom uma impressionante US$ 4,8 milhõesA avaliação NIL fica aquém num aspecto específico, de acordo com Deion – pegando o cheque.

Deioncom um patrimônio líquido estimado em US$ 45 milhõesmencionado brincando Shedeur relutância em pagar a conta ao jantar fora.

“Ele provavelmente fala muito mais com o pai. Shiloh merece ser o primeiro agora. Eu aceito o que está acontecendo,” Ela porta concedeu, reconhecendo a reivindicação de seu irmão ao primeiro lugar.

Shedeur Sanders se preparando para o baile de primavera

Shedeur Sanders enfrentou uma temporada desafiadora Colorado quarterback titular, suportando 52 sacks e uma lesão no final da temporada.

Apesar dos contratempos, o Coach Prime confirmou que Ela porta está pronto para um retorno no próximo baile de primavera.

“Ah, sim, com certeza. Ele estará.” Deion manifestou confiança em Shedeur retornar.

“Ele só precisa descansar um pouco e se recuperar um pouco porque levou uma surra tremenda.”

Treinador Principal refletido no preço que a temporada teve Ela porta e enfatizou a necessidade de mudança na abordagem.

A próxima temporada de primavera é significativa para o futebol da CU, com a adição de novos talentos e uma mudança estratégica em resposta à temporada desafiadora de Shedeur.

“Algo tinha que mudar nesse aspecto”,Deion reconhecido, sugerindo ajustes em sua abordagem ao jogo.

Como Shedeur Sanders se prepara para seu retorno ao campo e as brincadeiras familiares continuam, a próxima primavera promete um novo começo para ambos Búfalos e seu quarterback estrela.