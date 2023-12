Shia LaBeouf no Daddy Duty, leva a filha Isabel para a Universal

TMZ. com

Shia LaBeouf estava de plantão na véspera de Natal… passando bons momentos com sua filha Isabel no Universal Studios Hollywood.

Com o menino de um ano amarrado às costas em um porta-bebês… o ator despertou mais emoção correndo após um encontro com o Grinch.

A paternidade claramente combina com Shia, que foi filmado por espectadores sorrindo de orelha a orelha… e parando para conversar com pessoas que o reconheceram.

Shia deu as boas-vindas a Isabel com a atriz Mia Gótica ano passado… revelando meses depois Jon BernthalNo podcast de ‘Real Ones’, sua filha o faz querer se transformar em um cara de pé.