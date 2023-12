Shoehei Ohtani: ‘Maldição de Drake’ pode atacar novamente enquanto os fãs da MLB suam por causa do contrato de gravação

A uma nova reviravolta surgiu no misterioso Shoehei Ohtani caso de agência gratuita depois que o rapper Drake postou uma imagem dele nas redes sociais vestindo sua camisa, alimentando especulações que o ligavam ao Toronto Blue Jays.

Mas os fãs podem temer que a ‘maldição de Drake’ possa atacar novamente, considerando o recente histórico de lesões do astro japonês.

Ohtani está supostamente perto de finalizar um contrato de US$ 700 milhões por 10 anos com a equipe da MLB Los Angeles Dodgerssegundo seu agente Nez Balelo.

Superaria o do Inter Miami Lionel Messi e quarterback do Kansas City Chiefs Patrick Mahomes‘negociações, tornando-se o maior contrato da história do esporte americano.

Os Blue Jays ofereceram Ohtani um acordo no valor de US$ 500 milhões, de acordo com Ben Nicholson-Smith da Sportnet, mas o jovem de 29 anos recusou pelas riquezas da franquia com sede em Los Angeles.

No entanto, o envolvimento de Drake – um grande protagonista em empreendimentos esportivos canadenses com os Blue Jays e a equipe da NBA Raptors de Toronto – jogou uma chave inglesa nas obras.

Drake exerce sua influência

Não é a primeira vez que isso acontece, como Drake postou anteriormente uma imagem vestindo a camisa All-Star de Ohtani em agosto.

Um pouco depois, Ohtani sofreu uma grave lesão no cotovelo em breve, o que tornou sua atual agência livre ainda mais interessante, apesar do interesse de Blue Jays, Dodgers, Giants, Angels e Cubs.

Pode ser mais um caso de esperança do que de expectativa, mas o tweet da conta oficial da MLB no X – antigo Twitter – sobre Drake apenas despejou mais lenha no fogo.

“Todo mundo está esperando Shohei Ohtani notícias … até Drake”, escreveu, com um vídeo de Drake vestindo a camisa.

Shohei Ohtani assina com os Dodgers o melhor contrato da história: 700 milhões!Marca.com

Problemas de lesão de Ohtani

Enquanto jogava pelo Anjos de Los Angeles, Ohtani foi diagnosticado com ruptura do ligamento colateral ulnar do cotovelo direito.

Essa lesão é comum em arremessadores e costuma ser tratada com cirurgia de Tommy John, que é um tipo de cirurgia reconstrutiva que envolve a substituição do UCL danificado por um tendão de outra parte do corpo.

Ohtani já passou pela faca uma vez para esse tipo de cirurgia em 2018, tornando-o inelegível para uma segunda operação sob as regras da Liga Principal de Beisebol (MLB). Em vez disso, ele agora é forçado a descansar e reabilitar a lesão sem cirurgia.

Ohtani foi capaz de continuar a rebater para eles, mas não conseguiu arremessar até o final da temporada.

Uma segunda ressonância magnética em outubro deste ano mostrou que a lesão não havia cicatrizado e ele foi submetido à cirurgia de Tommy John, realizada em 7 de novembro.