Shohei Ohtani e o dia em que ele perfurou o telhado de um estádio enquanto rebatia

EUNo ano de 2016, o cenário foi montado em Tóquio, quando a Seleção Japonesa de Beisebol enfrentou a Seleção Holandesa. Mal sabiam os espectadores que um jogador que mais tarde faria sucesso no Liga Principal de Beisebol estava prestes a mostrar seus talentos extraordinários.

Shohei Ohtani deixou uma marca indelével no jogo com uma jogada que desafiou as convenções – seu golpe poderoso não apenas reverberou dentro do Cúpula de Tóquio mas também perfurou o telhado.

Shohei Ohtani veste camisa e boné dos Dodgers pela primeira vez, uma nova era começaTwitter

Relatos da mídia sugeriram que, se não tivesse encontrado esse obstáculo, a bola poderia ter voado impressionantes 160 metros.

Esta notável exibição ressaltou Ohtani destreza não apenas como arremessador, mas também como força ofensiva, prenunciando as habilidades multifacetadas que definiriam sua ilustre carreira na América do Norte. Notavelmente, este evento ocorreu bem antes Ohtani estreou em Liga Principal de Beisebol.

Como a Liga Principal de Beisebol reagiu a Ohtani?

Avancemos para o presente e Ohtani enfrenta um revés temporário devido a uma cirurgia no ombro, que o impede de assumir o cargo até 2025.

No entanto, sua habilidade como rebatedor permanece inalterada, fazendo com que os fãs relembrem seus feitos anteriores.

Um vídeo ressurgido capturando o momento em que o golpe poderoso de Ohtani perfurou o Cúpula de Tóquio Roof tornou-se uma prova de suas capacidades ofensivas duradouras, uma fonte de segurança para os fãs que testemunharam seus notáveis ​​44 home runs na temporada recente.

Ohtani o desempenho estelar na temporada de 2023 culminou com a conquista do cobiçado título de MVP, solidificando seu status como o jogador do momento.

Como prova de sua habilidade e comercialização incomparáveis, Ohtani garantiu o melhor contrato em MLB história quando ele entrou na agência livre depois de cumprir seu compromisso com o Anjos.

Apesar do grande interesse de inúmeras equipes, Ohtani optou por assinar um acordo monumental com o Los Angeles Dodgers, selando um contrato de 10 anos no valor de surpreendentes US$ 700 milhões. Além de suas façanhas em campo, a popularidade de Ohtani disparou, à medida que suas camisas saíam das prateleiras em um ritmo recorde, ultrapassando até mesmo ícones do futebol global. Cristiano Ronaldo e Lionel Messi em vendas em apenas 48 horas.