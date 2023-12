Shohei Ohtani encerra leilão: assina com os Dodgers, o maior contrato do esporte

J.Afinal, o fenômeno japonês Shohei Ohtani não vai deixar Los Angeles, ele acabou de se tornar o atleta mais bem pago de qualquer esporte depois de assinar um novo contrato com o Los Angeles Dodgers. A estrela geracional de duas vias está assinando para a próxima década um valor superior a US$ 700 milhões, o maior contrato em qualquer esporte, ponto final. Mas chegar a este ponto foi uma emocionante montanha-russa de proporções épicas. Ohtani tinha várias ofertas na mesa, havia literalmente cerca de 10 times da MLB tentando contratá-lo, mas apenas três realmente tiveram uma chance. Quando a semana passada começou, havia apenas Los Angeles Dodgers e Toronto Blue Jays. Então o mundo do beisebol desabou um pouco depois que uma reportagem de que Ohtani havia escolhido os Blue Jeys começou a ser questionada.

“Surpreendente” – fãs japoneses maravilhados depois que a estrela da MLB Ohtani venceu o AL MVPPA

Shohei Ohtani partiu o coração dos fãs do Toronto Blue Jays

Por literalmente horas, muitos fãs do Toronto Blue Jays comemoraram o que parecia ser a decisão final de Ohtani. Até o pessoal da Dodgers Nation escreveu um artigo que confirmava que Shohei havia escolhido ir para o Canadá. Outros repórteres chegaram a afirmar que Shohei Ohtani foi localizado no aeroporto de Toronto, o que se revelou impreciso. O que importou foi a palavra final do jogador e o anúncio foi finalmente feito na manhã de sábado. Shohei Ohtani quebrou recordes e nem precisará sair da cidade onde já mora neste momento. Os Dodgers ganharam na loteria com esta estrela bidirecional e eles estão bem cientes disso.

Depois que Julio Urias deixou a instituição devido a seus deploráveis ​​​​problemas jurídicos, os Dodgers precisaram se manifestar com o próximo arremessador que contratarem. Shohei Ohtani era o jogador ideal porque não só está no mesmo nível de um arremessador. Ohtani também tem potencial para se tornar um dos maiores rebatedores de todos os tempos. Só na temporada passada, ele já quebrou vários recordes de todos os tempos em uma única temporada que não haviam sido tocados desde que um cara chamado Babe Ruth ainda estava ativo. Após esta notícia, você pode ter certeza de que o falecido grande Kobe Bryant deve estar sorrindo do céu. As pessoas precisam se preparar para finalmente ver Shohei Ohtani jogar por um time que pode realmente ajudá-lo a ganhar campeonatos. Sem ofensa aos Anjos.