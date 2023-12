Shohei Ohtani será apresentado no Dodger Stadium na quinta-feira após acordo recorde de US$ 700 milhões

TO Los Angeles Dodgers convocou uma entrevista coletiva na quinta-feira para apresentar Shohei Ohtani, que não responde às perguntas dos repórteres há mais de quatro meses.

O duas vezes AL MVP concordou com um contrato recorde de US$ 700 milhões e 10 anos no fim de semana passado, um acordo que a equipe anunciou na segunda-feira e prevê que 97% do dinheiro seja diferido sem juros e não pago integralmente até 2043.

Ohtani será apresentado durante uma coletiva de imprensa no Centerfield Plaza do Dodger Stadium a partir das 15h PST.

Uma estrela dupla única como rebatedor e arremessador, o jogador de 29 anos deixou o Los Angeles Angels como agente livre após seis anos.

Ele falou pela última vez com os repórteres em 9 de agosto, duas semanas antes de uma lesão no arremesso que exigiu cirurgia e o manterá longe de um monte até 2025. Ele foi operado em 19 de setembro, mas a natureza da cirurgia não foi totalmente anunciada. Ohtani fez uma cirurgia de Tommy John em 1º de outubro de 2018.

A mudança de Ohtani de Anaheim para Hollywood fez com que fãs de ambos os lados do Oceano Pacífico se aglomerassem para comprar mercadorias dos Dodgers e perguntar sobre ingressos no mercado secundário. A equipe ainda não iniciou a venda de ingressos para um único jogo da próxima temporada.

Ohtani receberá apenas US$ 20 milhões de seu contrato nos próximos 10 anos, com US$ 680 milhões pagáveis ​​de 2034 a 43 em uma estrutura incomum que dá à equipe maior flexibilidade na folha de pagamento nas próximas temporadas.

O contrato de Ohtani prevê salários anuais de US$ 70 milhões, segundo detalhes obtidos pela Associated Press. Do salário de cada ano, US$ 68 milhões são diferidos sem juros, pagáveis ​​em parcelas iguais a cada 1º de julho de 2034-43. O acordo inclui uma cláusula totalmente proibida de negociação e prevê uma suíte de hotel em viagens, uma suíte de luxo premium para jogos em casa e um intérprete em tempo integral.

Antes de seu 30º aniversário em 5 de julho, Ohtani tem uma média de 0,274 com 171 homers, 437 RBIs e 86 bases roubadas, juntamente com um recorde de 39-19 com um ERA de 3,01 e 608 eliminações em 481 2/3 entradas. Ohtani tem 34,7 vitórias acima da substituição (WAR), por referência de beisebol.