Tele Shohei Ohtanimania está se mudando para Toronto para jogar pelo Gaios Azuis, de acordo com o pessoal da Dodgers Nation. Sim, Los Angeles Dodgers foram os outros competidores que tiveram a chance de levar Ohtani para suas fileiras, mas os Blue Jays aparentemente fizeram a melhor oferta. A super estrela bidirecional teve hoje que fazer um anúncio e fazer sua escolha, que pode ser uma das transferências mais significativas da história da MLB. Qualquer time que escolhesse Ohtani estaria garantido com centenas de home runs e eliminações por muitos anos. Shohei está apenas começando a construir sua carreira lendária e a recente lesão que sofreu foi apenas um pequeno revés. Ninguém tem dúvidas sobre o impacto que Ohtani terá na Liga Principal de Beisebol durante a próxima década.

Apesar deste relatório do Nação Dodgers site, há relatos conflitantes que contradizem esta notícia. De acordo com Ben Nicholson da Sportsnet, Ohtani ainda não tomou uma decisão e os Didgers continuam como mais uma opção para o fenômeno japonês. Ao lado dos Blue Jays, essas são as únicas duas opções que restam, mas uma decisão final precisa acontecer. Vários relatórios sugerem que Ohtani fará um anúncio na sexta-feira e o mais tardar. Tudo vai depender da decisão final Shohei Ohtani faz em termos de contrato e especificações. Apesar de todos os relatos contraditórios, acredita-se que os Blue Jays fizeram a Ohtani uma oferta irrecusável.

O que quer que ele decida fazer a seguir, é certo que Shohei Ohtani receberá mais do que o contrato de 12 anos de US$ 426,5 Mike Truta assinado com os Anjos. A abordagem inicial dos Blue Jays não foi a que Ohtni esperava, mas eles têm melhorado de forma consistente. Nas próximas horas, veremos se o Nação Dodgers relatório é verdadeiro ou não.