Show de classificações: o cálculo de Colby Covington, além de nossas maiores surpresas de 2023

As facas estão na mão para Colby Covington, mas por que os últimos dias foram tão diferentes de quando qualquer outra figura polarizadora do MMA perde?

Os velhos amigos Jed Meshew e Damon Martin se juntam aos co-apresentadores Shaun Al-Shatti e Alexander K. Lee esta semana para desvendar tudo do UFC 296. A turma também chega ao absurdo que foi Strickland x Dricus du Plessis (por volta das 11h05). como o acerto de contas que Covington enfrenta agora (por volta de 20:51) e onde sua terceira perda de título está entre as grandes noites da história do UFC. Em seguida, os meninos discutem Leon Edwards arrebatando o terceiro lugar de Jon Jones na lista libra por libra (por volta de 1:02:43), a ascensão feroz de Shavkat Rakhmonov na disputa pelo título (por volta de 1:19:49), o maiores surpresas no ranking de 2023 (por volta de 1:30:58) e muito mais.

