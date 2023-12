Show de pré-visualização do UFC Vegas 83: Anthony Smith poderia se encontrar em uma luta pelo título com uma vitória surpreendente?

Song Yadong e Chris Gutierrez vão se enfrentar na luta principal do UFC Vegas 83 de sábado no APEX, mas a história parece estar centrada na co-luta principal da divisão meio-pesado do UFC entre Anthony Smith – que intervém em curto prazo – para enfrentar o crescente Khalil Rountree. Uma vitória poderia levar Smith à disputa pelo título contra Alex Pereira, caso o novo campeão queira permanecer ativo?

Mike Heck, José Youngs e Jed Meshew do MMA Fighting visualizam a parada final da promoção antes do UFC 296, a atração principal de 135 libras entre Song e Gutierrez e os riscos associados à luta, Smith possivelmente entrando furtivamente em uma luta pelo título com Pereira se ele perturbar Rountree , Andre Muniz quer voltar aos trilhos contra Jun Yong Park, o futuro brilhante de Tatsuro Taira e muito mais.

Assista ao show de pré-visualização do UFC Vegas 83 acima. Uma versão apenas de áudio do programa pode ser encontrada abaixo e em Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e Stitcher.