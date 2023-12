Show de prévia do UFC 296 | Leon Edwards x Colby Covington, Alexandre Pantoja x Brandon Royval 2 e mais

As coisas esquentaram entre o campeão meio-médio Leon Edwards e Colby Covington na coletiva de imprensa de quinta-feira para o UFC 296. Embora Covington possa ter cruzado a linha, Edwards reagiu violentamente e uma confusão quase se desenrolou.

Com o passar da semana da luta, a percepção mudou em relação ao desenrolar dessa luta?

Mike Heck, Alexander K. Lee e Jed Meshew do MMA Fighting visualizam o último pay-per-view do ano do UFC, quais podem ser as consequências de Edwards x Covington dependendo de quem vencer e o que acontecerá com Covington se ele fica aquém pela terceira vez lutando por um título indiscutível.

Além disso, eles discutirão o co-evento principal pelo título dos moscas entre Alexandre Pantoja e Brandon Royval, o grande confronto dos meio-médios entre Shavkat Rakhmonov e Stephen Thompson, Tony Ferguson x Paddy Pimblett esquentando novamente após a coletiva de imprensa e quais serão as consequências dessa luta pode trazer e muito mais.

Veja o show de prévia do UFC 296 acima. Uma versão apenas de áudio do programa pode ser encontrada abaixo e em Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos.