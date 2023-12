Show pós-luta do UFC Vegas 83: Reação à finalização que roubou o show de Khalil Rountree, vitória de Song Yadong no evento principal

Enquanto Song Yadong arrebatou o placar na luta principal do peso galo contra Chris Gutierrez, foi Khalil Rountree quem roubou a cena no UFC Vegas 83 com sua enfática finalização no terceiro round sobre Anthony Smith. Rountree impressionou no co-luta principal e depois convocou o novo campeão meio-pesado Alex Pereira.

Se o tempo é seu amigo, Rountree poderia de alguma forma conseguir o que deseja?

Mike Heck e Eric Jackman do MMA Fighting reagem ao último evento Fight Night do UFC de 2023, a vitória dominante de Song sobre Gutierrez, se ele realizará seu desejo ou não e enfrentará Petr Yan em seguida, as frustrações de Gutierrez ao longo da luta, Rountree acertando seu passo seguindo a maior vitória de sua carreira e suas perspectivas de título em 2024.

Além disso, eles discutem os vencedores do bônus pós-luta, Andre Muniz voltando à pista contra Jun Yong Park, Tatsuro Taira conquistando mais uma vitória nos paralisações para permanecer invicto e muito mais.

Assista ao show pós-luta do UFC Vegas 83 acima, ou uma versão apenas em áudio do show também pode ser transmitida abaixo e em Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e onde mais você conseguir seus pods.