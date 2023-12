Shows de Madonna em Boston não foram adiados, apesar da Ticketmaster afirmar o contrário

O negócio é o seguinte: uma mensagem aparecendo no Ticketmaster afirmando que os próximos shows de Madonna em Boston foram adiados e agora seus fãs estão pirando.

No entanto, um representante de Madonna disse ao TMZ que os shows não serão adiados ou cancelados e que ela estará em Boston em janeiro. 8-9 para seus dois shows agendados no TD Garden.

Não está claro por que a Ticketmaster está enviando um aviso pop-up que diz: “O organizador do evento teve que adiar seu evento”. Entramos em contato com a Ticketmaster… até agora nenhuma resposta.

O megatour por 35 cidades estava programado para começar em julho, mas foi postergado durante vários meses em junho, depois que Madonna adoeceu com uma terrível infecção bacteriana… algo que ela revelou mais tarde colocá-la em coma por 2 dias.

Madonna está em turnê desde outubro… e já houve alguns destaques… como quando ela deu ao Papai Noel uma lap dance de férias no show da semana passada em DC – e o homem com a bolsa, também conhecido como Jerry Sábio, sofreu uma forte queda enquanto estava no palco. São Nick deixe-nos saber que ele é indo muito bem após o derramamento.