Significado espiritual da Lua Fria: O que significa a lua fria?

AÀ medida que o ano chega ao fim, o cenário celestial está montado para a lunação final de 2023 – a Lua Fria de dezembro.

As luas cheias são conhecidas por sua energia de ação direta, e esta, ocorrendo em 26 de dezembro de 2023no sinal terno de Câncerpromete ser carregado emocionalmente.

A potência emocional da lua fria de dezembro

Com Câncer influência sobre as emoções, desejos e espiritualidade, esta lunação nos convida a mergulhar no sobrenatural e a nos conectar com nossa intuição.

A Lua Fria de Dezembro, residindo em Câncermarca o fim do ciclo lunar e do ano.

Nomeada em homenagem à estação de inverno, esta lua cheia se alinha com o solstício de inverno, criando um momento poderoso para reflexão, planejamento e manifestação.

Astrólogo Catarina Gerdes enfatiza o significado desta lunação, observando que ela significa a conclusão de ciclos e o abandono de elementos que não nos servem mais.

Quíron, encerrando seu retrógrado durante esse período, adiciona uma camada de energia curativa, permitindo-nos tratar e curar feridas passadas.

No entanto, a profundidade emocional desta jornada pode trazer lágrimas à medida que liberamos e curamos.

A jornada espiritual: navegando pela influência da Lua Fria



A Lua Fria de dezembro, embora traga energia de cura, tem seus desafios.

Com Netuno quadratura Mercúrioo potencial de incerteza e sensibilidade é aumentado.

Gerdes aconselha abraçar a turbulência emocional, recomendando a introspecção perto da água para reflexão.

O trígono da lua com Peixes ilumina a espiritualidade, encorajando-nos a honrar a autoconsciência e avaliar como nossas emoções moldaram nossas circunstâncias atuais.

O sextil da lua com Júpiter intensifica a sensibilidade, levando-nos a explorar nossas reações e obter clareza em nossa paisagem emocional.

À medida que navegamos nesta jornada espiritual, Gerdes nos lembra que as lições aprendidas durante esta lunação moldarão uma perspectiva mais clara para o próximo ano.

O Lua Fria de Dezembro serve como uma tela cósmica para liberação emocional, cura e introspecção.

Abrace a energia que corre pelo céu, canalize o seu interior Câncere permitir que esta jornada espiritual prepare o caminho para uma entrada transformadora 2024.