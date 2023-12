Simone Biles e Jonathan Owens discutem de forma divertida pelo título de melhor atleta

EUNa batalha contínua do atletismo doméstico, Simone Biles e Jonathan Owens estão envolvidos em uma briga bem-humorada sobre quem reina supremo na arena esportiva. A ginasta olímpica, de 26 anos, revelou tudo durante uma entrevista alegre no Peacock’s “2023 de volta naquele ano” com anfitriões Kevin Hart e Kenan Thompson.

“Tentamos nos colocar uns contra os outros em termos de dificuldade, habilidade e todas essas coisas. Então, no final das contas, a ginástica é mais difícil – quer ele concorde ou não”,Biles compartilhado, provocando risos dos anfitriões e do público.

Kenan Thompsonsempre o comentarista espirituoso, observou que Biles deu um “boa resposta política.” Ele sugeriu de brincadeira que ela era a superior atletaconfessando que só sabe o nome dela, não o do marido.

É um debate contínuo entre o casal

Implacável, Kevin Hart entrou com uma sugestão, incentivando Biles usar seu show como uma plataforma para “limpar” o debate doméstico em curso de uma vez por todas.

Biles admitiram que a disputa atlética surgiu várias vezes em seu relacionamento, mas juraram que juraram não falar sobre isso depois casar.

“Isso continua aparecendo o tempo todo. Ele fez meu treino na academia e mal conseguia. Então fui para o treino da NFL e arrasei”, disse ele. Biles declarou, afirmando alegremente seu domínio.

Jonathan despertou o ninho de vespas nas redes sociais

Embora não esteja claro quando a entrevista ocorreu, o potência da ginástica recentemente ganhou as manchetes com Owens depois que ele gerou polêmica ao se autodenominar o “pegar” em seu relacionamento.

Apesar da conversa online, o casal parecia imperturbável, com o Green Bay Packers segurança postando fotos do dia do casamento no Instagram com a legenda “Despreocupado. Só sei que estamos trancados aqui.”

Biles também se juntou à narrativa, compartilhando fotos aconchegantes dela e Owensmostrando que as brincadeiras entre os dois atletas não afetaram seus momentos de carinho.

O contínuo rivalidade amigável acrescenta um toque de humor à dinâmica do casal poderoso, provando que mesmo os de classe mundial atletas podem participar de competições animadas perto de casa.