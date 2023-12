Simone Biles encerra rumores de gravidez em meio a especulações

Simone Biles quer que todos pisem no freio em toda a conversa sobre gravidez … garantindo a seus fãs que ela não está esperando um bebê tão cedo depois que uma postagem recente no Instagram foi recebida com especulações.

Os fãs de Biles começaram a se perguntar depois que o GOAT da ginástica postou um foto de si mesma no Packers vs. Jogo dos Giants na segunda-feira … onde ela assistiu seu marido, segurança do Green Bay Jonathan Owensfaça a coisa dele.

Alguns seguidores acharam que a foto dava algum tipo de dica de que ela estava carregando um pãozinho no forno… com um deles dizendo: “A foto está enviando vibrações de bebê”.

Outro fã comentou: “Ela está grávida ?? Estou muito feliz por eles !!❤️❤️❤️”

No entanto, Biles – que casou-se para Owens em abril deste ano – teve que acabar com toda a conversa… e limpar o ar em seu perfil na manhã de quarta-feira.

“Eu odeio ter que abordar isso, mas por favor, pare de comentar nesta foto ou no meu Instagram em geral sobre eu estar ‘grávida’”, disse Biles na quarta-feira.

“Eu não estou grávida.”

Quando eles fiquei noivo no ano passadono entanto, Biles mencionou durante uma sessão de perguntas e respostas que Owens – que assinou um contrato de 1 ano com os Packers em maio – quer um “time de futebol” de crianças no futuro… e ela só quer dois.