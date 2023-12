Simone Biles está grávida de Jonathan Owens? O campeão olímpico esclarece isso

A algumas fotos de Simone Biles estão causando polêmica nas redes sociais. Assim que o campeão olímpico compartilhou as imagens de sua recente visita a Estádio MetLife na segunda-feira, 11 de dezembro, os internautas se aglomeraram para parabenizá-la pela gravidez.

Entre as reações, um usuário do Instagram comentou, “a foto está enviando vibrações de bebê” enquanto outro foi mais direto e disse: “bebê a bordo,” e alguém gritou, “Lindo!! Estou vendo uma pequena protuberância!!”

Alguns ainda deram à ginasta o benefício da dúvida: “Ela está grávida? Estou muito feliz por eles.”“Isso é uma barriguinha de bebê aí?”

Nas imagens, Biles posa no estádio com o campo atrás dela, onde o Green Bay Packers visitou o New York Giants no futebol de segunda à noite. O jogo terminou com uma vitória dos locais por 24-22.

O Medalhista olímpico está vestindo um macacão roxo com jaqueta com estampa militar e um gorro preto com o número 34, o mesmo usado pelo marido, Empacotadores segurança Jonathan Owens.

Biles põe fim à especulação

A tempestade em sua conta do Instagram foi tanta que Simone teve que sair para esclarecer sua condição através de uma nova postagem sobre ela História do Instagram.

“Eu odeio ter que resolver isso,” a ginasta começou, “mas, por favor, pare de comentar nesta foto ou no meu Instagram em geral sobre eu estar ‘grávida'” ela esclareceu, referindo-se às fotos que ela compartilhou originalmente.

“Eu não estou grávida,” Biles disse, tentando impedir as especulações.

Vale lembrar que Biles e Owens se casaram legalmente em um tribunal em abril e, um mês depois, realizaram uma cerimônia suntuosa para amigos e familiares em Cabo San Lucas, México.

Simone teve que acabar com as especulações.Instagram, Simone Biles.

Os fãs vieram em defesa de Simone

Após a enxurrada de comentários assumindo Gravidez de Bilesalguns usuários mais moderados correram para defendê-la.

“Por que vocês estão pensando que ela está grávida?? Ela está literalmente competindo no Olimpíadasentão duvido que ela esteja pensando em ter um bebê rn ??” apontou um usuário.

“É tão incrivelmente rude presumir que uma mulher é grávida sem ela mencionar isso. Vemos apenas o que ela escolhe postar. Você não tem ideia do que pode estar acontecendo na vida de alguém,“, alguém disse.

Os comentários não pararam e até agora a publicação acumulou mais de 140.000 “curtidas” e 584 comentários.